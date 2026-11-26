Etkinlik özeti:

Vezirköprü'de, Ayşe Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü ile Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi iş birliğiyle bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte toplumun farklı kesimlerinden katılım sağlandı ve kampanya, gençlerin öncülüğünde toplumsal dayanışma örneği olarak öne çıktı.

Etkinlik detayları:

Sağlık kontrollerinin yapıldığı organizasyona, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenci velileri destek verdi. Kampanyaya ek olarak Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi ve Askerlik Şubesi personeli de katkı sundu. Gün boyunca toplam 45 kişi kan bağışında bulunmak için başvuruda bulundu; kontrollerin ardından 17 kişiden kan alındı.

Katılım ve süreç:

Etkinlikte başvuru ve sağlık taramalarının düzenli yürütülmesi, gönüllülerin bağışa uygunluğunun titizlikle değerlendirilmesi sağlandı. Öğrencilerin öncülüğünde gerçekleşen organizasyon, hem lojistik hem de iletişim açısından yerel iş birliğinin etkili kullanımını gösterdi.

Toplumsal mesajı:

Kampanya, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini ve yerel dayanışmayı güçlendiren bir örnek sundu. Etkinlik boyunca vurgulanan ana mesaj, kan bağışının hayat kurtardığı ve bunun süreklilik gerektiren bir ihtiyaç olduğuydu. Bu tür küçük ölçekli, yerel girişimlerin bölgesel kan stoklarına doğrudan katkı sağladığına dikkat çekildi.

Öğrencilerin inisiyatifiyle düzenlenen kampanya, toplumun farklı aktörlerini bir araya getirerek gönüllülük ve dayanışma kültürünü canlı tuttu. Yetkililer, benzer organizasyonların devam etmesinin önemine işaret etti.

OKUL İDARESİ VE TÜRK KIZILAYI KAN BAĞIŞINDA