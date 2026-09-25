öğrencilere aylık 3 bin 120 liraya 240 kişilik yurt imkanı sunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için iki merkezde yurt hizmeti sunuyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik uygun maliyetli ve güvenli çözümlerle yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen öğrenci yurtları, belediyenin eğitim destek politikalarının önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yürütülen çalışmalar, barınmadan ulaşıma, sosyal ve kültürel etkinliklere kadar geniş bir kapsamı hedefliyor.

tesislerin konumu ve kapasitesi:

Merkezdeki tesislerden ilki, Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yer alan erkek öğrenci yurdu. Bu tesiste 120 kişilik kapasite bulunuyor ve odalar 3 ve 4 kişilik düzenlerde tasarlanmış. Engelli öğrenciler için ise tek kişilik oda imkanı sağlanıyor. Diğer yurt ise Gülnar'da, Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde hizmet veriyor. Gülnar tesisinde toplam 120 öğrenci kapasitesi olup, bunun 68'i kız, 52'si erkek olarak ifade ediliyor; iki merkezde toplam kapasite böylece 240 kişiye ulaşıyor.

sunduğu hizmetler ve güvenlik önlemleri:

Her iki tesiste öğrencilerin eğitim ve yaşam konforunu artırmaya yönelik donatımlar öne çıkıyor. Yurtta çamaşırhane, ütü ve temizlik hizmetleri, televizyon ve dinlenme odası ile çalışma odası gibi ortak kullanım alanları bulunuyor. Bu düzenlemeler, öğrencilerin derslerine odaklanabilmesi için gerekli günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik. Belediye yetkilileri ayrıca tesislerin temiz ve düzenli tutulduğunu vurguluyor.

Güvenlik, yönetimin öncelikleri arasında yer alıyor. Personel ve teknik önlemlerle sağlanan 7 gün 24 saat güvenlik uygulaması, ailelerin ve öğrencilerin güven duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fiyatlandırma açısından ise Mersin Büyükşehir Belediyesi yurtlarında aylık ücretler ekonomik tutuldu. Yurtta konaklama aylık 3 bin 120 lira olarak belirlenmiş durumda ve bu ücret, öğrencilerin bütçelerine uygun bir seçenek olarak sunuluyor.

yurt yöneticisinin değerlendirmesi:

Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Bedirhan Özkan, yurtların barınma sorununa çözüm üreten projeler arasında olduğunu belirtiyor. Özkan, '2022’den beri yurdumuz açık. Çamaşırhanemiz, ütü ve temizlik hizmetlerimiz, televizyon ve dinlenme odası, çalışma odası, engelli öğrencilerimiz için tek kişilik odamız, diğer öğrencilerimiz için 3 ve 4 kişilik odalarımız mevcut' değerlendirmesinde bulundu. Özkan ayrıca, 'Öğrencilerimiz için önemli olan noktalardan biri güvenlik, diğeri de bütçeydi. 7 gün 24 saat güvenliğimiz mevcut. Bütçelerine uygun şekilde tüm yurtlarımız ve konaklama evlerimizle hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin aile evindeki sıcaklığını, temizliğini biz burada elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, başvuru ve kayıt süreçlerinin tamamlandığını ve tesislerin yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri ağırlamaya başladığını bildiriyor. Sunulan hizmetler, özellikle kırsal mahallelerden gelen ve şehir dışından eğitim için Mersin'e gelen öğrenciler için erişilebilir barınma alternatifi oluşturuyor.

MERSİN'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TOPLAM 240 KİŞİ KAPASİTELİ YURTLARDA AYLIK 3 BİN 120 LİRAYA KONAKLAMA İMKANI SUNULUYOR.