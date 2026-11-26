Erzincan'da okullarda balık ve sağlıklı beslenme anlatıldı

Dünya Balıkçılık Günü kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimler, Çayırlı, Tercan, Üzümlü, Kemah ve Refahiye ilçelerindeki okullarda gerçekleştirildi. Etkinliklerde öğrencilere balığın sağlıklı beslenmedeki yeri, tüketim faydaları ve su ürünlerinin beslenme kültüründeki değeri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programlarında neler paylaşıldı:

Programlar Çayırlı 29 Ekim İlköğretim Okulu, Tercan 17 Şubat İlköğretim Okulu, Üzümlü Altınbaşak Şehit Murat Bayram İlk ve Ortaokulu, Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Refahiye Nezahat Çeçen Ortaokulunda uygulandı. Eğitimlerde balığın dengeli ve sağlıklı beslenmedeki yeri ile balık tüketiminin sağlık açısından faydaları ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Hedefler ve devam eden çalışmalar:

Etkinlikler sırasında öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltti; bu sayede hem bilgilendirme yapıldı hem de çocuklarda sağlıklı beslenme bilincinin oluşması hedeflendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı nesiller, bilinçli tüketim ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

ERZİNCAN'DA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ KAPSAMINDA 5 İLÇEDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SAĞLIKLI BESLENME VE BALIK TÜKETİMİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN EĞİTİMLER DÜZENLENDİ