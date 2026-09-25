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Öğrencilere bütçe dostu Akıllı Balkart abonmanları hayata geçti

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, öğrenciler için mevcut Akıllı Balkart'la ek ücret ödemeden 30 gün geçerli üç abonman tarife ve aktarma avantajı sundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrencilere bütçe dostu Akıllı Balkart abonmanları hayata geçti

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ öğrencilere özel abonman paketleri açıkladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT), öğrencilere yönelik hazırladığı abonman tarifeleriyle ulaşımı daha ekonomik hâle getiriyor. Program kapsamında öğrenciler, ellerindeki mevcut Akıllı Balkart ile ekstra kart ücreti ödemeden abonman yüklemesi yapabilecek ve daha uygun fiyatlarla seyahat edebilecekler.

Abonmanlar il genelindeki Akıllı Balkart Yükleme ve Satış Merkezlerinden yüklenebilecek olup, her abonmanın kullanım süresi yükleme tarihinden itibaren 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca, öğrencilerin biniş hakları biten kartları için beklemeden yenileme yapılabilmesi imkânı sağlanıyor.

abonman seçenekleri:

Abonman tip 1 — Aylık 50 biniş: 600 TL. 30 gün boyunca şehir içi otobüs ve kampüs hattında 50 biniş; merkez taksi-dolmuş ve minibüs hattında 25 biniş hakkı sunulacak. Şehir içi otobüs ve kampüs hatlarında 7,00 TL indirim; şehir içi minibüs ve taksi-dolmuş hatlarında 0,50 TL indirim uygulanacak ve ilgili hatlarda aktarma imkânı olacak.

Abonman tip 2 — Aylık 80 biniş: 960 TL. 30 gün boyunca şehir içi otobüs ve kampüs hattında 80 biniş; merkez taksi-dolmuş ve minibüs hattında 40 biniş hakkı verilecek. Şehir içi otobüs hatlarında 7,00 TL, minibüs ve taksi-dolmuş hatlarında 0,50 TL indirim sağlanacak ve şehir içi otobüs ile kampüs hatlarında aktarma imkânı bulunacak.

Abonman tip 3 — Aylık 100 biniş: 1175 TL. 30 gün boyunca şehir içi otobüs ve kampüs hattında 100 biniş; merkez taksi-dolmuş ve minibüs hattında 50 biniş hakkı tanınacak. Bu pakette şehir içi otobüs ve kampüs hatlarında 7,25 TL indirim; şehir içi minibüs ve taksi-dolmuş hatlarında 1,00 TL indirim uygulanacak ve aktarma fırsatı sunulacak.

yükleme, kullanım ve aktarma avantajları:

Abonman yüklemeleri tüm Akıllı Balkart Yükleme ve Satış Merkezlerinde yapılabiliyor. Abonmanlar şehir içi otobüs, kampüs hattı, merkez taksi-dolmuş ve minibüs hatlarında belirtilen biniş hakları çerçevesinde kullanılacak. BTT araçlarında yapılan ikinci binişlerde, aynı hatlar arasında 60 dakika içinde gerçekleştirilen aktarmalarda aktarma ücreti alınmıyor.

Uygulama, öğrencilere ekstra kart maliyeti getirmeden mevcut kartlarıyla daha fazla biniş ve indirim avantajı sağlayarak ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

BTT’DEN ÖĞRENCİ DOSTU ABONMAN TARİFELERİ

BTT’DEN ÖĞRENCİ DOSTU ABONMAN TARİFELERİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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