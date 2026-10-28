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öğrencilerin fırçasıyla vatan ve Mehmetçik sevgisi ödüllendirildi

Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıklarının ortak resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde ödüllerini aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Emre Koç

öğrencilerin fırçasıyla vatan ve Mehmetçik sevgisi ödüllendirildi

"Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" yarışmasının ödül töreni yapıldı

Millî Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasının ödül töreni, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesinde gerçekleştirildi. Tören, mehteran birliğinin konseriyle başladı ve yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu katıldı; her iki bakan yardımcısı da yarışmanın amacına ve öğrencilere verdiği mesaja dikkat çeken konuşmalar yaptı.

yarışmanın amacı ve bakan yardımcısının vurguları:

Alpaslan Kavaklıoğlu, Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıldönümüne hazırlanılan günlerde öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kavaklıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatı olduğunu söyleyerek, "Kahraman Mehmetçiğimiz, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği ve ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kavaklıoğlu, mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek, yarışmanın çocukların tarihini bilen, millî ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi. "Bu yarışmayla çocuklarımızın millî savunma bilincini geliştirmeyi, Mehmetçiğimizin vatan savunmasındaki önemini daha iyi anlamalarını sağlamayı ve vatan ile bayrak sevgilerini sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçladık" değerlendirmesinde bulundu.

değerlendirme süreci ve öğrencilerin ifadeleri:

Yarışma 4 Mayıs’ta ülke genelinde başlatıldı ve ilkokul ile ortaokul öğrencilerinin eserleri okul, ilçe ve il düzeyinde değerlendirildi. Her iki kategoride seçilen eserler daha sonra halkın oyuna sunuldu; yapılan oylama sonucunda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilerin eserlerine ilişkin yazdıkları metinleri incelediğini söyleyerek çocukların ifadelerinin yürütülen çalışmaların önemini ortaya koyduğunu aktardı. Yelkenci, bir öğrencinin "Ülkemizi koruyan Mehmetçiğin ne kadar değerli olduğunu bu eseri yaparken bir daha hissettim" sözünü paylaştı; başka bir öğrenci ise şehit olan askerlerin hayalleri ve ailelerinin bulunduğunu, yaptıklarının büyük bir fedakarlık olduğunu hatırladığını dile getirmişti.

Yelkenci, öğrencilerin Mehmetçiğin yardımseverliğine dikkat çektiğini belirterek çocukların Mehmetçiği "sadece savaşan değil, düşmanına bile yardım eden bir asker" olarak tanımladıklarını ifade etti. Çanakkale Savaşı'ndan örnekler vererek Türk tarihinin bu tür dayanışma ve fedakârlık hikâyeleriyle dolu olduğunu vurguladı.

Bakan yardımcısı, öğrencilerden aktardığı başka sözlerle de çocukların Mehmetçiğe duyduğu güveni gösterdi: "Asker ağabeylerimizin her zaman bizi koruduklarını biliyorum. Ben de kendimi onlar sayesinde güvende hissediyorum" ve depremde yardım eden, denizde hayat kurtaran, yaralı hayvana sahip çıkan Mehmetçiği anlatan betimlemeleri paylaştı. Yelkenci, bu duyguları özetleyerek "Bizim Mehmetçiğimiz böyle olur. Çünkü bu millet böyle bir millet" dedi.

Öğrencilerin bayrak, vatan ve Mehmetçik tanımlarından verilen örneklerde de duygusal ve toplumsal vurgular öne çıktı. Bir öğrencinin Mehmetçiği "Vatanın her karışında izi olan, milletin zor gününde elinden tutan, mazluma, çaresize güç olan büyük bir kahraman" olarak tanımlaması ile bir diğerinin vatanı "çocukların neşeyle oynadığı, çiftçilerin toprağını ekip biçtiği, camilerden ezan seslerinin yükseldiği, insanların huzur içinde yaşadığı Türkiye" şeklinde betimlemesi salondakiler tarafından dikkatle dinlendi.

Tören, dereceye giren öğrencilerin ödüllerini alması ve eserlerin sahip olduğu duygusal mesajların vurgulanmasıyla sona erdi. Organizasyonda emeği geçen bakanlık personeli ve öğretmenlere teşekkür edilirken, katılan tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

Yarışma, sanat aracılığıyla milli bilincin genç kuşaklara aktarılmasına odaklanan bir etkinlik olarak kayda geçti.

&quot;Kahramanım Mehmetçik ve Vatan&quot; resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

"Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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