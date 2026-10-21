Öğrencilerin kampanyasıyla Gerze'de hayat kurtaran kan bağışı

Gerze'de okul öncülüğünde kan bağışı kampanyası

Sinop'un Gerze ilçesinde Türk Kızılay koordinasyonunda Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü tarafından düzenlenen kampanya, kan bağışının önemine dikkat çekmeyi amaçladı.

kampanyanın amacı:

Toplum hizmeti kapsamında hayata geçirilen etkinlikle kan bağışına teşvik sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine umut olunması hedeflendi. Kampanya, yerel halkta sürdürülebilir bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

organizatörler ve yürütme:

Kampanya, rehber öğretmenler Sibel Emel Yılmaz ve Emine Hatun Karaaslan ile Okul Müdür Vekili Büşra Aksu öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca Türk Kızılay'ın koordinasyonu sağlandı ve okul kulübü etkin rol oynadı.

Gerze'deki çalışma, daha fazla bağışçı kazanmayı ve toplumun kan bağışı konusundaki duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Okul yetkilileri, düzenli kampanyaların hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşları katılmaya davet etti.

SİNOP'UN GERZE İLÇESİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASIYLA KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEREK TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.