Öğrencilerin okula yolu kısaldı: Arnavutköy'de ücretsiz elektrikli ringler

Arnavutköy Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz elektrikli ulaşım

Arnavutköy Belediyesi, eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okul yolculuklarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı ücretsiz şehir içi ulaşım hizmetini aralıksız sürdürüyor. İlçede hizmet veren 15 yerli ve yüzde 100 elektrikli araç, sabah saatlerinde okullarına gitmek isteyen öğrencileri taşırken, ders çıkışlarında da herhangi bir ücret ödemeden evlerine güvenle dönmelerine imkan tanıyor.

güzergahlar ve erişim sağlanan okullar:

Hizmet, Hadımköy, Yassıören, Karaburun, Taşoluk, İmrahor, Bolluca ve Boğazköy başta olmak üzere belirlenen 11 farklı güzergahta yürütülüyor. Bu rotalarda çok sayıda eğitim kurumu bulunuyor; erişim sağlanan okullar arasında Şehit Demet Sezen Lisesi, Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hadımköy TOKİ İlkokulu, Hüseyin Ökten Lisesi, Taşoluk Anadolu Lisesi, Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu Lisesi, Sabri Akın İlkokulu, Ayazma İlkokulu, Arnavutköy İlkokulu ve Arnavutköy Anadolu Lisesi yer alıyor. Böylece öğrenciler okullarına hem ekonomik hem de sıfır emisyonlu çevreci araçlarla ulaşabiliyor.

aile bütçesine nefes ve toplumsal erişim:

Ücretsiz şehir içi hatlar yalnızca eğitim kurumlarına değil; Arnavutköy Merkez, metro istasyonları ve Arnavutköy Devlet Hastanesi gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara da hizmet veriyor. İlçenin farklı mahalleleri ile kritik hizmet noktaları arasındaki bağlantı güçlendirilirken, ulaşım mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor. İlçe sakinleri ayrıca gün boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Belediyenin uygulaması, öğrencilerin günlük ulaşım süresini kısaltmanın yanı sıra ailelerin ulaşım maliyetlerini düşürerek yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşan filo, çevre dostu ulaşım hedefleriyle de uyumlu şekilde hizmet veriyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ÜCRETSİZ ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.