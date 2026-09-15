Öğrencilerin sofrasına yakın belediye: Zafertepe kent lokantası faaliyete geçti

Zafertepe Kent Lokantası hizmete açıldı

Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zafertepe Kent Lokantası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci katıldı; belediye, lokantanın sosyal belediyecilik anlayışıyla uygun fiyatlı, kaliteli ve dengeli yemeğe erişim sağlamayı amaçladığını söyledi.

hizmet modeli ve menü:

Çamlıbahçe Kent Lokantası ile başlayan ve 30 Ağustos Kent Lokantası ile devam eden uygulamanın yeni adresi Zafertepe oldu. Bir öğünde yaklaşık 300 kişiye hizmet verecek olan lokantada, dört çeşit yemek, bir roll ekmek ve bir bardak su sunulacak. Bu yapı, hem porsiyon çeşitliliği hem de maliyet açısından erişilebilir bir seçenek oluşturmayı hedefliyor.

öğrencilere ve ailelere yönelik hedefler:

Başkan Eyüp Kahveci, lokantanın muhtarlık ve pazar yerine yakın, okullar bölgesinde konumlanmasının özellikle öğrenciler için önemli bir alternatif sağlayacağını belirtti. Kahveci, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli sıcak yemeğe uygun fiyatlarla ulaşmasının önemine dikkat çekerek uygulamanın gençlerin beslenme alışkanlıklarına katkı sunmayı ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflediğini vurguladı.

Kahveci, konuşmasında şunları ifade etti: 'Bir gencin eğitimini düşünürken onun nasıl beslendiğini göz ardı edemeyiz. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı alışkanlıklarla başlar. Zafertepe Kent Lokantamızın öğrencilerimizin dengeli beslenmesine katkı sağlamasını ve ailelerimizin bu konudaki kaygılarını bir nebze olsun azaltmasını önemsiyoruz'.

Yerel yönetimin benimsediği bu tür kent lokantası uygulamaları, özellikle okul çevresindeki talebi karşılamaya yönelik somut adımlar olarak değerlendiriliyor. Zafertepe lokantasının konumu ve sunulan menü seçenekleri, günlük erişilebilirlik ve beslenme kalitesini artırma hedefleriyle örtüşüyor.

KÜTAHYA’DA ZAFERTEPE KENT LOKANTASI HİZMETE AÇILDI