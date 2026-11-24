Plevne İlkokulu öğretmenlerinden dayanışma ziyaretleri:

Edirne'de çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Demir ailesi öğrencileri, yaşanan nedeniyle Öğretmenler Günü'nde okulda olamadı. Buna karşın Plevne İlkokulu öğretmenleri, bu özel günü öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek geçirdi.

Öğretmenlerin kapısını çalan çocuklar, beklenmedik sürpriz karşısında büyük sevinç yaşadı. Ziyarette hem Öğretmenler Günü kutlandı hem de öğrencilere moral desteği verildi; ziyaret sırasında duygusal anlar ve samimi sohbetler yaşandı.

öğretmen-öğrenci bağının anlamı:

Ziyareti gerçekleştiren öğretmenler, açıklamalarında zor günler geçiren çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi. Açıklamada, sevgi ve dayanışmanın okul sıralarının ötesine geçtiği, öğretmen-öğrenci ilişkisinin yalnızca eğitimle sınırlı olmadığı vurgulandı.

Öğretmenler ayrıca aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, çocukların ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olacaklarını belirtti. Bu davranış, okul topluluğunda dayanışma bilincinin güçlendiğine işaret etti.

çocuklarda moral etkisi:

Ev ziyaretleri, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu ve günün anlamına uygun bir destek sağladı. Öğretmenlerin evdeki sohbetleri ve küçük jestleri, aileye manevi destek sundu ve öğrencilerin moralini yükseltti.

YANGIN NEDENİYLE OKULA GİDEMEYEN ÖĞRENCİLERİNE ÖĞRETMENLERİNDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÜRPRİZİ