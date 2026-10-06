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Öğrencilerle el ele: 'El Ele Güvenli Geleceğe' stantları terörün yöntemlerini anlattı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesiyle Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 2 bin 100 öğrenciye terörün eleman kazanma ve propaganda yöntemleri anlatıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Öğrencilerle el ele: 'El Ele Güvenli Geleceğe' stantları terörün yöntemlerini anlattı

erzincan'da üniversitelilere terörle mücadele bilgilendirmesi

El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi başlangıcına ilişkin bilgilendirme faaliyeti yürütüldü.

hangi alanlarda ve nasıl gerçekleştirildi:

Proje kapsamında Binali Yıldırım Üniversitesi Ana Kampüsü ile Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde bilgilendirme stantları kuruldu. Stantlarda görevli ekipler, terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetleri, hedefleri ve propaganda yöntemleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

ulaşım ve materyal dağıtımı:

Çalışma kapsamında toplam 2 bin 100 üniversite öğrencisine bilgilendirme yapıldı; ayrıca konuya ilişkin hazırlanan broşürler öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik, öğrencilerin farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme amaçlı düzenlendi.

ERZİNCAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TERÖRLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

ERZİNCAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TERÖRLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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