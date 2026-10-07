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Öğrencilerle güven köprüsü: terörle mücadelede farkındalık çalışmaları

Erzurum Emniyeti, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde öğrencilere terörle mücadele, dijital farkındalık ve güvenlik iş birliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğrencilerle güven köprüsü: terörle mücadelede farkındalık çalışmaları

Bilgilendirme sunumu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Etkinlikte amaç, gençlerin radikal yapıların etkisinden korunması ve güvenlik birimleriyle iletişimin güçlendirilmesiydi.

Gençlere verilen ana mesajlar:

Sunumda öğrencilere, radikal yapılardan uzak durmaları, arkadaş seçimlerinde dikkatli olmaları ve gerektiğinde 'Hayır' diyebilmeleri gerektiği vurgulandı. Katılımcılara ayrıca dijital mecralar ve sosyal medya üzerinden gelen içeriklere şüpheyle yaklaşmaları, paylaşılan bilgileri akıl süzgecinden geçirerek doğrulamaları gerektiği anlatıldı.

İş birliği ve bilgilendirici materyaller:

Sunum sırasında güvenlik birimleri ile gençler arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. Faaliyet kapsamında öğrencilere bloknot, defter, tükenmez kalem, kitap ayracı gibi kırtasiye malzemeleri ile bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini bildirdi; bu çalışmaların gençlerin farkındalığını artırmaya yönelik olduğu ifade edildi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME FAALİYETLERİ...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME FAALİYETLERİ BÜRO AMİRLİĞİ TARAFINDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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