öğrencilerle Muğla’yı keşfe çıkıldı

Muğla’da gençlere yönelik tanıtım gezileri düzenlendi

Muğla Gençlik Yılı 2026 programı çerçevesinde düzenlenen Gelin Tanış Olalım Gezileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini kentin tarihî ve kültürel noktalarıyla buluurdu. Etkinlik, yeni akademik döneme başlayan gençlerin kentle bağ kurmasını ve sosyal yaşama adaptasyonunu desteklemeyi amaçladı.

vali ziyareti ve ilk buluşma:

Programın ilk durağında gençler, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından katılımcılar, rehber eşliğinde Muğla’nın öne çıkan tarihî ve kültürel mekânlarını gezme fırsatı buldu. Bu buluşma, öğrenciler arasında iletişimi güçlendiren ve kente aidiyet hissi yaratan bir başlangıç olarak değerlendirildi.

etkinliğin hedefleri ve önemi:

Yetkililer, Gezilerin öncelikli hedefinin yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin kentle bütünleşmesini sağlamak olduğunu belirtti. Etkinlikler aracılığıyla gençlerin yeni arkadaşlıklar kurması, sosyal hayata katılımının artması ve Muğla’nın kültürel zenginliklerini yakından tanımasının hedeflendiği vurgulandı. GSB yurtlarında kalan öğrenciler için tasarlanan bu programların uyum sürecine olumlu katkı sunduğu ifade edildi.

Katılımcılar, gezi programlarının hem bilgilendirici hem de sosyal boyutunun güçlü olduğunu belirterek, şehirdeki aidiyet duygusunun pekiştiğini aktardı. Etkinlikler, gençlerin kent mekanlarını keşfetmesine olanak tanırken, yerel kültürün korunması ve tanıtılmasına da destek sağlıyor.

Muğla Gençlik Yılı 2026 kapsamında yürütülen benzer faaliyetlerin devam edeceği, gençlerin kent yaşamına entegrasyonunu kolaylaştıracak yeni buluşmaların planlandığı bildirildi. Yerel yetkililer, Muğla’nın gençlerle daha da canlandığı mesajını paylaştı.

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN "GELİN TANIŞ OLALIM GEZİLERİ" DÜZENLENDİ