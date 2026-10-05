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Öğrencilerle renklenen Antalya kitap fuarı okuma heyecanı yaşatıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bugünü Oku, Geleceği Yaz' temalı 16. Kitap Fuarı; 250 yayınevi, 300'ü aşkın yazar ve ücretsiz servislerle öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Öğrencilerle renklenen Antalya kitap fuarı okuma heyecanı yaşatıyor

Antalya kitap fuarı öğrencilerle dolup taşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 16’ncı Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverleri ağırlıyor. Gün boyunca fuarı ziyaret eden öğrenciler, yayınevlerinin stantlarında kitapları inceleyip ilgi duydukları eserleri satın alma fırsatı buluyor.

Fuarda katılımcı profili ve ulaşım kolaylığı:

Etkinlik, 250 yayınevi ile 300’ü aşkın ulusal, uluslararası ve yerel yazarı bir araya getiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin katılımını artırmak amacıyla gün boyunca okullara servis hizmeti sağlıyor; bu düzenleme, fuarın okul gezileri için tercih edilen bir kültürel durağa dönüşmesine katkı sunuyor.

İmza etkinlikleri ve yazar-okur etkileşimi:

Fuarın 4’üncü gününde sahneye çıkan isimler arasında Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, Özge Bahar ve Reşide Okudur yer aldı. Düzenlenen imza etkinlikleri yoğun ilgi gördü; okurlar sevdikleri yazarlarla doğrudan sohbet etme ve eserler hakkında bilgi alma şansı elde etti.

Öğrencilerin gözünden fuar:

Okuluyla birlikte fuarı ziyaret eden öğrenci Muhammet Emir Başar, "Arkadaşımla birlikte sevdiğimiz kitapları arıyoruz. Özellikle heyecanlı ve aksiyonlu kitaplara ilgi duyuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bizleri okulumuzdan alarak ücretsiz bir şekilde fuara getirdi. Burada bizim için çok sayıda kitap var. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi. Bu tür katılımlar, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını pekiştirmesine ve kitapla kurdukları bağın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Fuar, gün boyunca devam eden yoğun katılım ve öğrenci gruplarının hareketliliğiyle hem yayınevleri hem de yazarlar için canlı bir buluşma zemini oluşturuyor; etkinlik, okuma kültürünü yaygınlaştırma hedefini desteklemeye devam ediyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN EV SAHİPLİĞİNDE BU YIL 16&#039;NCISI DÜZENLENEN ANTALYA KİTAP FUARI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE BU YIL 16'NCISI DÜZENLENEN ANTALYA KİTAP FUARI, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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