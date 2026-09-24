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Öğrenmenin yaşı yok: Erciş'te 70 ve 65 yaşında iki emekli Kur’an-ı Kerim öğrendi

Van’ın Erciş ilçesinde 70 yaşındaki Yakup Dağ ve 65 yaşındaki Şevket Batmaz, Hazreti Ömer Camii imamının verdiği düzenli derslerle birkaç ay içinde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:38

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrenmenin yaşı yok: Erciş'te 70 ve 65 yaşında iki emekli Kur’an-ı Kerim öğrendi

Erciş'te emekli iki kişi kısa sürede Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi başardı

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan emekliler Yakup Dağ (70) ve Şevket Batmaz (65), ilerlemiş yaşlarına rağmen birkaç aylık düzenli çalışma sonucu Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. İkili, mahallelerindeki Hazreti Ömer Camii imam-hatibiyle görüştükten sonra Elifba ile başladıkları eğitimi, rahle başında ders alarak sürdürdü.

Başlangıç ve öğrenme süreci:

Emeklilik döneminde vakitlerinin büyük kısmını camide geçiren Dağ ve Batmaz, imam-hatibe Kur’an öğrenme isteğini iletti. İmam-hatip Cumali Damar tarafından verilen desteğin ardından, her gün düzenli şekilde ders yapan ikili, birkaç ay içinde Elifba aşamasından çıkarak doğrudan Kur’an okumaya geçti. Öğrenme sürecinde disiplinli çalışmanın ve düzenli devamın etkisi öne çıktı.

Günlük disiplin ve motivasyon:

Yakup Dağ, 'Bu yaşıma kadar hep Kur’an-ı Kerim okumaya niyetlendim, bir türlü nasip olmadı. 70 yaşımdan sonra nasıl okuyayım diye düşünürken, bir gün camiye geldim ve Cumali Hocama anlattım. Hocamız gel deyince başladım. Kısa sürede Kur’an-ı Kerim’e geçtim. Hocama çok teşekkür ederim. Kur’an-ı okuduğum için kanatlarım olsa şu anda uçarım, bu sene de hacca gidiyorum inşallah. Kur’an-ı okumanın yaşı yoktur. 70 olsun, 80 olsun mutlaka camiye uğrasınlar' dedi.

Şevket Batmaz ise derslere bisikletiyle gelip yaz kış demeden devam ettiğini, yaklaşık 4-5 aydır sürdürülen çalışmayla Elifba'dan Kur’an-ı Kerim'e geçtiğini anlattı: 'Cumali Hocamın yanına geldim ve ben Kur’an-ı öğrenmek istiyorum dedim. 5-6 ay önce Elifba’dan başlattı. Şu anda Kur’an-ı Kerim’e geçtim. Allah hocamdan razı olsun. Tüm yaşıtlarıma da öneriyorum, gelsinler hocamın yanına ders alsınlar ve öğrensinler. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin yaşı yoktur.'

Cumali Damar da iki hocasının azimli ve gayretli olduğunu belirterek, 'Çok şükür, azimlidir, gayretlidir ve biz ona Kur’an dersini verdik. Kısa sürede Kur’an’a geçti, çok sevinçliyiz. Allah ondan razı olsun. Şevket Batmaz ağabeyimiz de 4-5 aydır 2 kilometrelik yoldan geliyor. O da çok azimlidir, gayretlidir. Kur’an öğrenmenin yaşı yoktur' ifadelerini kullandı.

Bu örnek, ileri yaşta öğrenme isteğinin ve düzenli eğitimin sonuç verdiğini gösterirken, cami ve yerel din görevlilerinin yönlendirmesinin toplumsal öğrenme süreçlerindeki önemine dikkat çekiyor.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YAŞAYAN YAKUP DAĞ (FOTOĞRAFTAKİ-70) VE ŞEVKET BATMAZ (65), İLERLEMİŞ...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YAŞAYAN YAKUP DAĞ (FOTOĞRAFTAKİ-70) VE ŞEVKET BATMAZ (65), İLERLEMİŞ YAŞLARINA RAĞMEN KUR’AN-I KERİM ÖĞRENDİLER.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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