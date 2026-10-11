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Öğretmen ve öğrenciler Kahta'da doğa yürüyüşüyle sağlığı ve dayanışmayı güçlendirdi

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün Kahta'daki doğa yürüyüşünde öğretmen ve öğrenciler buluştu; etkinlik sağlıklı yaşam ve dayanışmayı öne çıkardı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğretmen ve öğrenciler Kahta'da doğa yürüyüşüyle sağlığı ve dayanışmayı güçlendirdi

Öğretmen ve öğrenciler Kahta'da doğa yürüyüşüyle sağlığı ve dayanışmayı güçlendirdi

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hâle getirilen doğa yürüyüşü etkinliği Kahta ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler programı kapsamında düzenlendi.

Etkinliğin amacı:

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfi Başli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar yürüyüş ve sportif faaliyetlerle doğayla iç içe vakit geçirirken, etkinlikle sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve öğretmen ile öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflendi.

Uygulama ve etkileri:

Yürüyüş boyunca katılımcılar hem fiziksel aktivite gerçekleştirdi hem de dayanışmayı öne çıkaran grup çalışmalarına katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Etkinliğin sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini belirterek, öğretmen ve öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdik".

Etkinlik, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimi artırmaya ve okulların sosyal yaşamını zenginleştirmeye hizmet etti.

ADIYAMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GELENEKSEL HÂLE GETİRİLEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ...

ADIYAMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GELENEKSEL HÂLE GETİRİLEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ, KAHTA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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