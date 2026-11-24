çukurova'da öğretmenler günü programı

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kentteki eğitim kurumlarını dolaşarak öğretmenlerle bir araya geldi. Günün anlam ve önemine uygun etkinliklere katılan Keskin, eğitim camiasına yönelik teşekkür ve takdir mesajları verdi.

gazi mustafa kemal anadolu lisesi'ndeki etkinlik:

Öğretmenler Günü programı çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Keskin, okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet etti. Etkinlikte öğretmenlerin mesleki deneyimleri ve sınıf içi uygulamalara dair gözlemler paylaşıldı; katılımın yoğun olduğu programda öğretmenlere moral verici sözler söylendi.

şehit muhammet ali demir ortaokulu ziyareti ve teşekkür:

Etkinliğin ardından Keskin, Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğretmenlerin özverili çalışmaları için teşekkür eden Keskin, günün anısına hediyeler takdim etti ve eğitimcilerin toplumun gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Keskin, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda nesiller yetiştirmek ve geleceği şekillendirmek olduğunu belirterek, bir çocuğun hayatına dokunmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti. Öğretmenlerin emek ve fedakârlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Keskin, yerel yönetim olarak eğitime destek vermenin önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen ziyaretler, öğretmenlerle doğrudan iletişim kurularak onların mesleki motivasyonunu güçlendirmeyi ve okul-toplum ilişkilerini pekiştirmeyi amaçladı. Keskin'in hediyeleri ve teşekkürleri, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SITKI KESKİN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA EĞİTİM KURUMLARINI ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI.