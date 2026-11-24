AJet'ten öğretmenler günü için indirim kampanyası

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına yurt içi seferlerde kış sezonunu kapsayan bir indirim kampanyası başlattı. Şirket, hafta içi yapılacak yurt içi seyahatlerde biletleri vergiler hariç olarak satışa sundu.

Kampanyanın kapsamı:

AJet kampanyası tüm yurt içi hatlarda geçerli olup, nesilleri sevgi, emek ve sabırla büyüten, geleceğin mimarı öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Kampanya kapsamında vergiler hariç yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Satın alma ve seyahat tarihleri:

İndirimli biletler 24 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00’den saat 23.59’a kadar alınabilecek. Seyahatlerde biletler 7 Aralık 2026 - 3 Mart 2027 tarihleri arasında; 31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 ve 22 Ocak - 9 Şubat 2027 arasındaki tarihler hariç olmak kaydıyla, hafta içi tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

Biletler, AJetWhatsApp kanalından verilen indirim kodu ile yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI.