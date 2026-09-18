Öğretmenin mektubundan kütüphaneye: Yiğitcan Çiğa adıyla yeni eğitim alanı

Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak:

Niğde'de şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa anısına hazırlanan kütüphane, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde törenle hizmete açıldı. Girişim, şehidin öğretmeni Selma Arıcı'nın bir radyo programından etkilenerek yazdığı mektupla başladı ve kısa sürede somut bir projeye dönüştü. Açılış, şehirdeki eğitim ve akademi temsilcileri, şehit ailesi ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış töreninde Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, şehidin ailesi, öğretmenleri, öğrenciler ve akademisyenler yer aldı. Tören protokol üyeleri ve şehit ailesinin birlikte kestiği kurdele ile başladı; ardından şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı.

Mesajlar ve vurgulanan değerler:

Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, sözlerinde bir şehrin geleceğine yapılacak en güçlü yatırımın iyi yetişmiş nesiller olduğunu vurguladı: "Bir milletin gücü, geçmişini unutmadan geleceğini kurabilmesidir." Bu tür adların eğitim mekanlarında yaşatılmasının, gençlere bırakılacak tarihî ve manevi bir miras olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin kentle bütünleşen bir kurum olması gerektiğini hatırlatarak toplumsal katkı projelerinden bahsetti. Üniversitenin okullarda oluşturduğu kütüphane, akıl ve zekâ oyunları sınıfları ile tilavet sınıflarından söz eden Uslu, "İsminde şehit adı bulunan tek üniversiteyiz. Bu nedenle toplumsal katkı çalışmalarımızda şehitlerimizin isimlerini eğitim alanlarında yaşatmaya önem veriyoruz." ifadelerini kullandı. Rektör Uslu, bu kütüphanenin okullarda oluşturulan 27'nci eğitim alanı olduğunu belirtti.

Öğretmenin mektubu ve kitap bağışları:

Kütüphane projesinin ilk kıvılcımı, şehidin öğretmeni Selma Arıcı'nın dinlediği bir radyo programından etkilenip yazdığı mektupla atıldı. Arıcı, öğrencisi Yiğitcan'ı anlatırken duygusal anlar yaşadı ve "Yiğitcan hem çok çalışkan hem de çok terbiyeli bir öğrencimdi. Şehit olduğu zaman iki ay kendime gelemedim." dedi. Arıcı, kendi kitaplarını kütüphaneye bağışladığını, ayrıca Toros Koleji'nin gönderdiği 6 koli kitap ile kütüphanedeki kitapların tamamının Mersin'den geldiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, yeni nesil kütüphanenin öğrencilerin okuyan, yazan, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi hedefiyle hazırlandığını vurguladı: "Amacımız çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak, kitapların onlara yol arkadaşı olmasını sağlamak ve önlerinde yeni kapılar açmaktır." Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar ise kütüphaneye şehidin adını vermenin hem onur hem sorumluluk olduğunu belirterek projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa adıyla açılan bu kütüphane, öğrencilerin bilgi birikimini artırmayı ve aynı zamanda şehidin hatırasını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor. Proje, öğretmen inisiyatifinin yerel yönetimler ve üniversite iş birliğiyle nasıl somut bir eğitim alanına dönüştürülebileceğine dair örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın adı kütüphanede yaşatılacak