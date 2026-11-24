24 Kasım kutlaması Trakya Üniversitesi'nde gerçekleşti

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; görevleri başında hayatını kaybeden öğretmenler anıldı. Törene, eğitim camiası temsilcileri ile öğrenciler katıldı ve günün anlamına uygun konuşmalar yapıldı.

Anma ve resmi konuşmalar:

Edirne Valisi Yunus Sezer konuşmasında şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ise öğretmenlerin geleceğin şekillenmesinde üstlendikleri sorumluluğun büyüklüğünü vurguladı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına söz alan Cemal Hazar Kahraman, öğrencilerin hayatında iz bırakmanın öğretmenliğin en kıymetli yanlarından biri olduğunu ifade etti.

Deneyimler, and ve belgeler:

Emekli öğretmenler adına konuşan Sevim Dinç, 40 yılı aşkın meslek hayatından hatıralar paylaşarak öğrencilerinin ilk okuma-yazma deneyimlerine tanıklık etmenin unutulmaz olduğunu anlattı. Programda genç öğretmenler meslek andı içerken emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

Sanat ve ödüller:

Kutlamada öğrencilerin şiir ve kompozisyon çalışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Edirne Lisesi öğrencilerinin sahnelediği "Benim Adım Öğretmen" adlı oratoryo gösterisiydi. Tören, topluca seslendirilen Öğretmen Marşı ile son buldu.

EDİRNE’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARINDA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.