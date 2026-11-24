Ziyaret ve hediye

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Ayfer Demir'i Gebze'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette çiçek takdim edildi ve yıllar önce birlikte çekilmiş sınıf fotoğrafı hediye edildi.

öğretmenin duyguları:

Demir, eski öğrencisini karşısında görmekten ve fotoğrafı almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Öğretmen, "Öğrencim Bünyamin, tavrı, duruşu, hareketleri ve terbiyesiyle hemen göze çarpıyordu. Zeki, beyefendi, akıllı, dört dörtlük bir öğrencimdi. Hafızama kazınmış öğrencilerimdendi. Şimdi bugünlerini görmek çok gururlandırıyor beni. En büyük vefa unutulmamaktır. Çok şükür ki çok şanslıyım, öğrencilerim beni hiç unutmadı" ifadelerini kullandı.

başkanın vefa vurgusu:

Bünyamin Çiftçi de öğretmeninin üzerlerindeki emeğe dikkat çekti ve "Siz Rabbimizin ilk emri olan 'Oku'yu uygulamada ve uygulatmada vesile oldunuz. Bu çok kutsal bir görev. Yüreğimizde gerçekten ışık oldunuz, geleceğe cesaretle bakabilme adına bizlere çok önemli katkılar sundunuz. Siz bir anne gibiydiniz bizim için. Sizlerden Allah razı olsun, sizlerin sayesinde bugünlere geldik" dedi.

Ziyaret, birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLKOKUL ÖĞRETMENİ AYFER DEMİR'İ GEBZE'DEKİ EVİNDE ZİYARET EDEREK ÇİÇEK TAKDİM ETTİ VE YILLAR ÖNCE BİRLİKTE ÇEKİLEN SINIF FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ.