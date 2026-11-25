Merinos AKKM'de 24 Kasım buluşması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 550 öğretmeni Merinos AKKM Yıldırım Bayezid Salonu'nda aynı sofrada bir araya getirdi. Program, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast katıldı.

Biba'nın konuşmasında öne çıkanlar:

Başkan Vekili Şahin Biba konuşmasında yaradılış gayemizin pusulasının ve medeniyet tasavvurunun ilk mesajının 'Oku' emrinde gizli olduğunu hatırlattı. Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözlerine atıfla 'Madde karanlığı akıl nuruyla, cehalet karanlığı ilim nuruyla, nefis karanlığı marifet nuruyla, gönül karanlığı da aşk nuru ile aydınlanır' ifadelerini anımsatan Biba, öğretmenleri 'aklı ilimle, kalbi irfanla aydınlatan gönül işçileri' olarak tanımladı.

Biba ayrıca Cemil Meriç'in 'Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da' sözünü hatırlatarak eğitimin toplumu köklerine bağlayan ana damar olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin geçmişin süzülmüş irfanını çağın bilimi ve dijital dünyanın ufku ile harmanlayarak nesiller arasında köprü kurduğunu belirten Biba, öğretmenliğin doğasını 'Öğretmenlik, bir cana dokunma, bir şahsiyeti kuyumcu titizliğiyle işleme ve bir aşk meselesidir' sözleriyle özetledi. Ayrıca öğretmenlerin 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' düsturuyla hem köklere bağlılığı hem de geleceği cesaretle kucaklamayı öğrettiklerinin altını çizdi.

Yerel iş birliği ve vedalaşma anları:

Biba, yerel yönetim olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurulan güçlü iş birliğini eğitime yapılan bir sorumluluk olarak nitelendirip, katkılarını sürdüreceklerini söyledi. Program sırasında görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden eğitimciler rahmetle yad edildi; emekli öğretmenlere sağlık ve huzur dilekleri iletildi. Etkinlik, Başkan Vekili Biba'nın masaları tek tek ziyaret edip öğretmenlerle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA 550 ÖĞRETMENİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU. BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, "ÖĞRETMENLİK, BİR CANA DOKUNMA, BİR ŞAHSİYETİ KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE İŞLEME VE BİR AŞK MESELESİDİR" DEDİ.