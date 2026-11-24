öğretmenlere vefa mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende öğretmenlerin cumhuriyetin inşasındaki rolünü öne çıkardı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, sahneye çıkan koro dinleyenlerden tam not aldı.

cumhuriyetten günümüze beşeri sermaye vurgusu:

Vali Gül konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz" diyerek eğitim ve öğretmenin ülkenin dönüşümünde belirleyici olduğunu belirtti. Gül, cumhuriyetin ilk dönemindeki zorluklara işaret ederek bugün ulaşılan noktayı şu sözlerle özetledi: "Toplu iğne yapamayan, savaştan çıkan, yoksullukla mücadele eden bir cumhuriyetten, 300 milyar dolar civarında ihracatı olan, dünyanın 16. büyük ekonomisi ve alım gücü itibarıyla 11. sırada yer alan bir ülkeye geldik."

Vali Gül, bu ilerlemenin temelinde doğal kaynakların değil, "beşeri sermaye" olduğunu ve bunun da merkezinde iyi yetişmiş insan gücünün bulunduğunu vurguladı: "Bizim eğitim sistemimizin, öğretmenlerimizin katkısıyla yetişen gençlerimiz ülkemizin gelişmesine çok büyük katkılar sundular. Bizler millet olarak devlet olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz."

törende söz alanlar ve programın akışı:

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de öğretmenliği "insanın zihnine bilgi, kalbine merhamet, şahsiyetine istikamet kazandırma mesleği" olarak tanımladı. Yentür, öğretmenlerin öğrencilerin içindeki cevheri keşfeden, sabahları kendi yorgunluklarını geride bırakıp çocukların yanında olan kişiler olduğunu belirtti ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun uygulayıcılarının öğretmenler olduğunu söyledi.

Tören kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu; yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Etkinliğin sonunda emekli öğretmenlere görev hizmet sertifikaları takdim edilirken, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Etkinliğe, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Milli Eğitim yetkilileri, davetliler ve çok sayıda öğretmen katıldı. Program konuşmaların ardından tören ve ödül takdimiyle sonlandı.

Vali Gül: "Türkiye Cumhuriyeti olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz"