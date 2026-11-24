Alanya'da 24 Kasım törenleri hüzünle yapıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışa rağmen yapıldı. Sabah saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde başlayan törende saygı duruşu ve çelenk sunumu gerçekleştirildi. Anıttaki programın ardından kutlamalar saat 10.00’da Alanya Kültür Merkezinde sürdü.

Törenin gölgesindeki kayıplar:

Bu yılki programlar, son günlerde yaşanan iki öğretmen vefatının gölgesinde gerçekleşti. İki gün önce çarşı merkezinde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 100. Yıl Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yasin Demir ile tanıtım gezisi için gittiği İstanbul’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İhsan Uysal toplumda derin üzüntü yarattı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Öğretmenimiz bugün Erzincan’da toprağa verilirken biz de Öğretmenler Günü’nü kutluyor gibi yapıyoruz. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca bir hafta önce Sultanahmet’te kalp krizi geçiren "50 yaşındaki bir öğretmenimizi, okul müdürümüzü kaybetmiştik" sözleriyle geçen kaybı da anımsattı.

Yetkililerin açıklamaları ve katılım:

Yılmaz, bıçaklı saldırıya ilişkin emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sonucu şüphelilerin yakalandığını belirterek, "Ancak bizim öğretmenimizin canı geri gelmeyecek. Biz son derece üzgünüz" dedi ve okuldaki öğrencilerle öğretmenlerin bir araya gelerek acıyı paylaştıklarını aktardı.

Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, ilçe protokolü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Yılmaz konuşmasında, başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını vurguladı.

Etkinlik sırasında hava koşullarına rağmen törenin yapılması, katılımcıların acı ve saygı duygusunu bir arada yaşamasına neden oldu; yetkililer hem anma hem de öğretmenlerin mesleki önemine dikkat çekmeyi sürdürdü.

TÖRENE ALANYA KAYMAKAMI ŞAKİR ÖNER ÖZTÜRK, ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK, ALANYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA HİLMİ ÖZGÖNÜL, ALANYA İLÇE JANDARMA KOMUTANI YARBAY HÜSEYİN DİREK, ALANYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YUSUF YILMAZ, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, İLÇE PROTOKOLÜ, ÇOK SAYIDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KATILDI.