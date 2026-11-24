Öğretmenler günü iki kaybın gölgesinde Alanya'da buruk tören

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen programlar, sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış altında gerçekleştirildi. Etkinlikler, son bir hafta içinde yaşanan iki öğretmen kaybının yarattığı hüzünle sürdü.

Törenler yağmur altında sürdü:

Günün ilk etkinliği saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Sağanak yağmura rağmen katılımcılar saygı duruşunda bulunarak anıta çelenk sundu. Anıt önündeki kısa tören, çelenk sunumunun ardından son buldu. Kutlama programı saat 10.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde devam etti ve burada konuşmalar yapıldı.

İki öğretmenin ölümü törene damga vurdu:

Programdaki konuşmalarda Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, bu yılki kutlamaların ilçede büyük bir üzüntü havasında geçtiğini vurguladı. Yılmaz, son dönemde yaşanan iki kayba dikkat çekerek biri hakkında şu bilgiyi verdi: Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İhsan Uysal üniversite tanıtım gezileri sırasında İstanbul'un Sultanahmet semtinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, 50 yaşında olduğu bildirildi.

Diğer kayıp ise iki gün önce meydana gelen ve çarşı merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 100. Yıl Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yasin Demir oldu. Yılmaz, olayda motosikletli iki üniversite öğrencisinin saldırısına uğrayan öğretmenin cadde ortasında öldürüldüğünü, duyumlara göre saldırganların beden eğitimi bölümü son sınıf öğrencisi olduklarının söylendiğini aktardı.

Olay sonrası emniyet kuvvetlerinin hızlı müdahalesiyle şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edildiği belirtildi ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, bu müdahalenin acıyı geri getiremeyeceğini vurguladı. Yılmaz'ın sözleri arasında öğretmenin bugün Erzincan'da toprağa verildiği; alandaki kutlamaların ise bu acının gölgesinde yapıldığı ifadeleri öne çıktı.

Yılmaz, konuşmasında ayrıca başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını ifade etti ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal etmiş öğretmenlere saygı ve minnetle anıldıklarını belirtti.

Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Yetkililer, yas ve anma atmosferinde geçen programın ardından günlük hayatın gerektirdiği hizmetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, ilçe genelinde yaşanan iki ölümün eğitim camiasında derin üzüntü yarattığı kaydedildi.

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