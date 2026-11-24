Menteşe'de öğretmenler günü maçları finalle sona erdi:

Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen futsal ve voleybol turnuvaları, final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Menteşe Spor Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen müsabakalar, katılımcılara hem sportif bir rekabet hem de mesleki birliktelik fırsatı sundu.

öğretmenler hem yarıştı hem coşkuyu paylaştı:

Final maçlarında öğretmenler, saha içinde yeteneklerini ve takım oyununu öne çıkarırken izleyiciler de coşkulu anlara tanıklık etti. Futsal ve voleybol karşılaşmaları, meslektaşlar arasında dostane rekabeti güçlendirirken, günün anlam ve önemine yakışır bir atmosfer oluşturdu. Organizasyon boyunca fair-play ve dayanışma öne çıkan unsurlar oldu.

ödüller ve dayanışma vurgusu:

Turnuvalarda dereceye giren takımlara ödülleri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından takdim edildi. Programa katılan ve başarı gösteren öğretmenler tebrik edilirken, etkinliklerin Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arası sosyal ilişkileri ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla planlandığı vurgulandı. Katılımcılar, bu tür sportif etkinliklerin moral ve motivasyona olumlu katkı sağladığını belirtti.

Sonuç olarak, 24 Kasım kutlamaları Menteşe'de sadece birer anma töreni olmaktan çıkarak öğretmenlerin bir araya gelip iletişim kurduğu, dayanışmayı pekiştirdiği ve sağlıklı rekabetle mesleki enerjilerini tazelediği bir etkinliğe dönüştü.

MUĞLA’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI SPORLA RENKLENDİ