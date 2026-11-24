Samsun'da Öğretmenler Günü programı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Samsun'da düzenlenen törenler, Atatürk Onur Anıtı'na yapılan çelenk koyma seremonisiyle başladı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar anıta çelenk sundu; törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıttaki programın ardından etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam etti.

Anıt töreni ve açılış:

Atatürk Onur Anıtı'ndaki tören, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Ardından AKM'deki programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Emekli öğretmenler adına konuşan Nejla Çetin, organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

AKM'de vefa, ödül ve yemin töreni:

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar konuşmasında öğretmenlerin milli ve manevi değerleri çağın gereksinimlerine uygun şekilde yorumlayarak çocukları geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Ağar, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki rolüne dikkat çekerek, öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini takdim etti. Şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini ise Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan verdi. Ödül takdiminin ardından aday öğretmenler törende yemin ederek aday memurluktan asil memurluğa geçti.

Programa ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, emekli ve görevdeki öğretmenler, öğrencilerin aileleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. Gün, İlkadım Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı oratoryo ile son buldu.

SAMSUN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMLARDA EMEKLİ ÖĞRETMENLERE HİZMET ŞEREF BELGELERİ VERİLİRKEN, ADAY ÖĞRETMENLER DE YEMİN EDEREK MESLEĞE İLK ADIMLARINI ATTI.