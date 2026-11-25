Çermik'te öğretmenler günü etkinliğinde kahve makineleri dağıtıldı

Çermik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, eğitim emekçilerine yönelik bir jest olarak ilçe genelindeki okullara kahve makineleri teslim edildi. Bu çalışma Çermik Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda uygulandı ve hem ilçe merkezindeki hem de kırsal mahallerdeki okulları kapsadı.

dağıtımın kapsamı:

Yerel yönetim ve eğitim müdürlüğünün ortak girişimiyle gerçekleştirilen çalışmada, eğitim kurumlarına yönelik malzeme teslimatı doğrudan okul yöneticilerine yapıldı. Organizasyonun hedefi, öğretmenlerin kullanımına yönelik pratik bir kolaylık sağlamak ve okullarda küçük de olsa dinlenme alanlarının desteklenmesine katkıda bulunmaktı.

amaç ve mesaj:

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yapılan uygulamayı öğretmenlerin emeklerini anmak ve Öğretmenler Günü'nü kutlamak amacıyla yaptıklarını belirtti. Yerel yetkililer, böyle küçük desteklerin okullarda gündelik yaşamı kolaylaştıracağını ve öğretmenlere yönelik takdir hissini güçlendireceğini vurguladı.

Etkinlik, kent merkezi ile kırsal mahallelerdeki okullar arasındaki hizmet erişimini dengede tutma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Okulların günlük işleyişine yönelik pratik desteklerin, eğitim ortamına olumlu katkı yapması beklentisiyle benzer girişimlerin devam etmesi planlanıyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ VESİLESİYLE TÜM OKULLARA KAHVE MAKİNESİ HEDİYE EDİLDİ.