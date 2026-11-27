Gebze'de okula giren kadının çocuklara yaklaşımı tepki çekti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Öğretmenler Günü'nde meydana gelen olayda iddialara göre bir kadın öğrencilere "çıkartma yapıştıracağını" söyleyerek yaklaştı. Olayın yaşandığı okul, veliler ve okul yönetimi arasında endişeye neden oldu.

İddialara göre bazı çocukların kulaklarındaki küpeler, söz konusu kadının yanına çağırdığı sırada yerinden alındı. Olayın fark edilmesi üzerine okulda kısa sürede soruşturma başlatıldı.

Olayın tespitinde güvenlik kameraları rol oynadı:

Okul ve çevresindeki onlarca güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler tek tek incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucu şüphelinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Şüphelinin gözaltına alınması:

Görüntü incelemesiyle kimliği belirlenen A.A. adlı kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü, olayın ayrıntıları ve olası mağdur öğrencilere yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından okul yönetimi ve emniyet, benzer girişimlere karşı velileri bilgilendirmek ve öğrenci güvenliğini artırmak için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.