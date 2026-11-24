İzmir'de öğretmenler günü programı

İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Barbaros Hayrettin Ortaokulu Müdürlüğü ile Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı işbirliği dikkat çekti. Programda, okul ve vakfın ortak organizasyonuyla öğrenciler öğretmenleri için sahne aldı.

performansın ayrıntıları:

Etkinlikte, Bulut Kalaycı, Yusuf Özanıt, Berat Akatay, Şevki Onur ve Resul Örsçelikten oluşan 5 kişilik ritim grubu darbukalar eşliğinde yaklaşık 15 dakika süren bir gösteri sundu. Gösteri öğretmenler tarafından ilgiyle izlenirken program sonunda öğretmenlere çiçek takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

eğitimde karşılaşılan zorluklar:

Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı Ege Bölge ve İzmir Temsilcisi Hüseyin Heptepe etkinliğin önemine dikkat çekti ve Roman çocuklarının eğitim hayatında yaşadığı güçlükleri vurguladı. Heptepe, "Değişen dünya düzeninde birçok ailemiz kayıt dışı çalıştığı için çocuklarını okula gönderme konusunda zorluk yaşıyor. Bugün pırıl pırıl gençlerimizi, öğrencilerimizi ve çocuklarımızı görüyorum. İnşallah bu etkinlik bir ilk olur. Çocuklarımız siz değerli öğretmenlerimize emanet. Onlar birer filiz. Siz onları nasıl yetiştirirseniz bu ülkenin geleceği de o şekilde şekillenecek, yeşerecek ve aydınlanacaktır. Hepiniz iyi ki varsınız." dedi.

Program, hem müzikli kısa gösteri hem de eğitimde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirildi; öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bağın güçlenmesi ve Roman çocuklarının eğitimde daha görünür olması hedeflendi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ROMAN ÖĞRENCİLERDEN OLUŞAN 5 KİŞİLİK RİTİM GRUBU ÖĞRETMENLERİ İÇİN DARBUKALARIYLA SAHNE ALDI.