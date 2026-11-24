Aliağa Belediyesi'nden öğretmenlere özel söyleşi

Aliağa Belediyesi Satır Arası Kitap Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında görevdeki ve emekli öğretmenleri bir araya getirdi. Etkinlik, okuma kültürünü güçlendirmek ve kitaplar aracılığıyla farklı bakış açılarını buluşturmak amacıyla düzenlendi. Söyleşiler, Aziz Sancar Kütüphanesi birim sorumlusu ve kulüp moderatörü Aslı Oğuz koordinasyonunda gerçekleştirildi.

etkinlik akışı ve kitap seçimi:

Program iki ayrı oturum halinde yapıldı; biri görevdeki öğretmenlere, diğeri emekli öğretmenlere ayrıldı. Katılımcıların ortak tercihiyle Bige Güven Kızılay’ın 'Emanet' adlı kitabı ele alındı. Oturumlarda kitap üzerinden ilerleyen sohbetlerde temalar, karakter analizleri ve metnin taşıdığı toplumsal unsurlar değerlendirildi.

kuşaklar arası deneyim ve anı paylaşımı:

Söyleşiler, öğretmenlerin yalnızca edebi tahliller yapmakla kalmayıp kendi mesleki anılarını, sınıf içi deneyimlerini ve unutamadıkları hatıralarını aktardığı bir ortam yarattı. Farklı kuşaklardan gelen katılımcılar arasında oluşan diyalog, kitapların ortak bir zemin sağladığını ve meslekî birikimlerin paylaşılmasına imkân tanıdığını gösterdi. Etkinlik sonunda öğretmenlere Öğretmenler Günü anısına hediyeler takdim edildi.

Aliağa Belediyesi, Satır Arası Kitap Kulübü aracılığıyla okuma kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumsal etkileşimi artırmayı ve çeşitli kesimlerden okurları ortak bir paylaşım ortamında buluşturmayı hedefliyor. Kulübün gelecekteki buluşmalarına katılmak isteyen vatandaşlar, ad soyad ve telefon numarası bilgilerini 0232 399 00 00 (Dahili: 3206) numaralı Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi iletişim hattına ileterek başvuruda bulunabiliyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ SATIR ARASI KİTAP KULÜBÜ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GÖREVDEKİ VE EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ ÖZEL BİR SÖYLEŞİDE BULUŞTURDU.