Müze elçisi öğretmen eğitimi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Müze Elçisi Öğretmen Eğitimi' programı, müzelerin okul dışı öğrenme ortamı olarak etkin kullanımını artırmayı hedefliyor. Programa katılan 75 öğretmen, ilk atölye çalışmalarında Bursa'nın kültürel mirasını tanıma ve bu birikimi öğrencilerine aktarabilme yöntemleri üzerine yoğunlaştı.

Programın amacı ve kapsamı:

Milli Eğitim Bakanlığı rehberliğinde hazırlanan 'Okul Dışı Öğrenme Ortamları' yaklaşımı esas alınarak hayata geçirilen proje, 'Bir Şehir Bin Sınıflık Bursa' başlığıyla planlandı. Projenin temel amacı, müze kültürünü yaygınlaştırmak ve öğretmenlerin müzeyi bir eğitim mekanı olarak ders planlarına entegre etmesini sağlamak. Eğitimler süresince öğretmenlere müze deneyimini sınıf içi öğrenmeye dönüştürme yöntemleri aktarılıyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Programın ilk atölyesi 'Bursa'nın Kültürel Mirasını Keşfetme Atölyesi' Bursa Yaşam Kültürü Müzesi'nde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, katılımcılara müzede hikâye kurgulama, oluşturucu drama, oyun tabanlı öğrenme, müze deneyimi planlama ve Bursa'nın arkeolojik mirası ile ilgili uygulamalı çalışmalar sunuldu. Amaç, öğretmenlerin edindikleri bilgileri doğrudan öğrencilerle paylaşarak etkin öğrenme süreçleri oluşturmasıdır.

Programın süresi altı hafta olarak planlandı. Eğitimler, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi'nin yanı sıra Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Zindankapı, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesi ve Bursa Kent Müzesi gibi altı farklı müzede gerçekleştirilecek. Her mekânda farklı temalar ve uygulamalar üzerinden öğretmenlerin deneyim kazanması hedefleniyor.

Projenin eğitmenliğini yürüten oluşturucu drama eğitmeni Berna Duru Erdoğan, eğitimlerde 17 ilçeden gelen öğretmenlere müzeyi nasıl etkili bir okul dışı öğrenme ortamı haline getirebileceklerini anlattıklarını belirtti. Erdoğan, katılımcıların program boyunca edinecekleri bilgi ve deneyimleri öğrencilere aktaracaklarını vurguladı ve proje ortaklarına teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi, şehirdeki genç kuşaklara kültürel mirası aktarma ve eğitimde deneyimsel yaklaşımları güçlendirme yönündeki çabalarının somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE, MÜZELERİN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE DAHA ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ‘MÜZE ELÇİSİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ’ PROGRAMI BAŞLADI. PROGRAMA KATILAN 75 ÖĞRETMEN, 6 FARKLI MÜZEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA BURSA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI KEŞFEDİP ÖĞRENCİLERİNE AKTARACAK.