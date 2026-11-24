söke'de 24 kasım törenleri

24 Kasım Öğretmenler Günü, Söke'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve ilçede öğretmenler, öğrenciler ile yöneticiler bir araya geldi.

anıt töreni ve katılımcılar:

Çelenk sunumunu Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ile şube müdürleri gerçekleştirdi; tören sırasında saygı duruşunda bulunuldu. Programa Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Op. Dr. Esat Çalık, ilçe milli eğitim yetkilileri, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

salon programı ve ödüller:

Okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, ilçe genelinde okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

öğrencilerden sergi ve sahne gösterileri:

Salondaki etkinlik öncesinde "Başöğretmen Atatürk" temalı resim sergisi açıldı ve öğrencilerin hazırladığı eserler katılımcıların beğenisine sunuldu. Programda şiir dinletisi, Atatürk'ün öğretmenler için yaptığı konuşmanın seslendirilmesi, "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı oratoryo, animasyon gösterisi ve müzik performansları yer alarak törene renk kattı.

SÖKE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI