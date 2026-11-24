Pendik'te öğretmenler bu kez tamirat öğrenmek için atölyedeydi

Pendik Halk Eğitimi Merkezi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen uygulamalı eğitim etkinliğinde, öğretmenler sınıf yerine Viaport AVM Koçtaş atölyesinde buluştu. 23-24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen programda katılımcılara günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri tamirat ve montaj bilgileri uygulamalı olarak aktarıldı.

Atölye programı ve uygulamalar:

Etkinlikte sıhhi tesisat, musluk ve batarya montajı, teflon sarımı ile elektrikli aletlerin güvenli kullanımı gibi konular ele alındı. Eğitmenler adım adım gösterim yaptı, öğretmenler ise daha önce kullanmadıkları aletlerle pratiğe geçerek montaj ve tamirat uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar lavabo ve batarya bağlantısı yapmayı, musluk montajını ve teflon çekmeyi öğrenirken, uygulanan işlemlerin doğru yapıldığında su kaçırmadan çalışması atölyeye ayrı bir memnuniyet kattı.

Katılımcı görüşleri ve etkinliğin çıktıları:

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Mehtap Eren, atölyeye katılmanın kendisine pratik kazanım sağladığını belirtti: "Daha önce hiç takmadığım bir buzluk taktım, daha önce hiç çekmediğim bir teflon çektim. Bu eğitim sayesinde kendi evimde karşılaşabileceğim küçük tamiratları yapabilecek derecede, az da olsa bilgi sahibi oldum." Eren, kurumuna ve Koçtaş eğitmenlerine teşekkür etti.

Pendik Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Başar Bahçeci ise etkinliğin hem öğretici hem keyifli geçtiğini vurguladı. Bahçeci, öğretmenlerle birlikte tüm uygulamaları öğrendiklerini, yapılan tesisatın sorunsuz çalışmasının ve ustanın takdirinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ayrıca katılımcıların evde sık yapılan hataların nedenlerini öğrenme fırsatı bulduklarına dikkat çekti ve düzenlenen küçük hediye çekilişinin etkinliğe renk kattığını söyledi.

Etkinlik, öğretmenler için mesleki bilgilerin dışında günlük hayatta işlerine yarayacak somut beceriler kazandırdı. Bu atölye, öğrenmenin hayat boyu sürdüğü mesajını öğretmenlerin kendi deneyimleriyle pekiştirirken, katılımcılara evlerindeki küçük tamiratları yapma konusunda güven verdi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA PENDİK'TE DÜZENLENEN ÖZEL EĞİTİM ETKİNLİĞİNDE ÖĞRETMENLER, BU KEZ ÖĞRENCİLERİNE DERS ANLATMAK YERİNE KENDİLERİ UYGULAMALI EĞİTİM ALDI. GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYEDE SIHHİ TESİSATTAN MUSLUK MONTAJINA, ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMINDAN KÜÇÜK EV TAMİRATLARINA KADAR BİRÇOK KONUDA EĞİTİM ALAN ÖĞRETMENLER, ÖĞRENDİKLERİNİ KENDİ EVLERİNDE DE UYGULAYABİLECEK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI.