Güroymak'ta yapay zeka destekli proje eğitimi tamamlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen eğitim programı 23 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erdi. Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAKA tarafından desteklenen proje çerçevesinde yürütülen çalışma, ilçedeki öğretmenlerin proje geliştirme kapasitelerini güçlendirmeye odaklandı.

Eğitim içeriği ve katılımcılar:

Eğitimler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda yapay zeka araçlarının eğitim ve proje süreçlerinde etkin kullanımı, proje yazma, proje yönetimi ve proje döngüsü yönetimi konularında uygulamalı ve kuramsal oturumlar yer aldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, yaklaşık 30 katılımcıya belgeleri Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Faruk Uğuş tarafından takdim edildi.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Projenin hedefleri arasında ilçedeki okulların ulusal ve uluslararası proje başvuru süreçlerine katkı sağlamak, öğretmenlerin proje geliştirme yetkinliklerini artırmak ve eğitim alanında yapay zeka destekli uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik etmek yer alıyor. Bu tür eğitimler, öğretmenlerin hem proje hazırlama hem de eğitim teknolojileri kullanımında daha üretken olmasını sağlayarak okulların dış kaynaklardan faydalanma ihtimalini yükseltebilir.

Programın tamamlanmasıyla birlikte, katılımcı öğretmenlerin edindikleri bilgi ve yöntemleri kendi ders ve proje çalışmalarına entegre etmeleri bekleniyor. Yerel düzeyde proje üretim kapasitesinin artması, uzun vadede okulların eğitim kalitesine olumlu katkı sunması hedeflenen sonuçlar arasında bulunuyor.

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNDE, DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA) TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "YAPAY ZEKA DESTEKLİ PROJE GELİŞTİRME VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ" EĞİTİMİ TAMAMLANDI.