Bulanık'ta öğretmenler fidan dikti

Bulanık ilçesinde eğitim camiası, kent merkezindeki Bulanık Göl Park'ta düzenlenen fidan dikimiyle bir araya geldi. Etkinliğe Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Şube Müdürü Şakir Bozkurt ve merkez okullarda görev yapan okul müdürleri katıldı. Programda öğretmenler ve yöneticiler bir arada fidanları toprakla buluşturarak ilçenin yeşil alanlarına katkı sundu.

Etkinlik ayrıntıları:

Fidan dikiminin ardından Metin Aral okul müdürlerine çiçek takdim ederek katılımcılara tatlı ikram etti. Organizasyon, parkın peyzajına doğrudan katkı sağlamakla kalmayıp, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında dayanışma ve ortak çalışmanın somut bir gösterisi oldu.

Eğitim camiasına vurgu:

Program boyunca eğitim camiasının birlik ve beraberliğine dikkat çekildi; öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendirmedeki rolü bir kez daha hatırlatıldı. Aral, hafta boyunca süren Öğretmenler Günü etkinliklerine bu fidan dikimiyle anlamlı bir final yaptıklarını belirterek, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda çocukları ve gençleri geleceğe hazırlayan önemli rehberler olduğunu vurguladı. Dikilen fidanların, öğretmenlerin yetiştirdiği nesilleri simgelediği; bir fidanın büyümesi için sabır, ilgi ve emek gerektiği gibi çocukların yetişmesinde de aynı özverinin gerekli olduğu ifade edildi.

Samimi bir atmosferde geçen etkinlik, hem çevresel katkı hem de eğitim camiasının ortak hedeflere yönelik dayanışmasının görünür bir örneği olarak kayda geçti. Program sonunda Aral tüm eğitim mensuplarına teşekkür etti.

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.