Adıyaman'da öğretmenlere yapay zeka eğitimi başladı

Adıyaman'da öğretmenlerin eğitim süreçlerinde yapay zeka teknolojilerini daha etkin kullanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı başladı. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından yürütülen ve Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi'nde düzenleniyor.

eğitimin kapsamı ve içerikleri:

Beş gün sürecek ve toplam 40 saatten oluşan eğitimde katılımcılara; yapay zeka okuryazarlığı, eğitimde yapay zeka uygulamaları, kodlama ve algoritmik düşünme, veri okuryazarlığı, yapay zeka etiği ve güvenliği ile proje geliştirme konularında eğitim veriliyor. Program, teorik oturumların yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve atölye uygulamalarıyla destekleniyor; böylece öğretmenlerin araçları sınıf ortamına doğrudan taşıyabilecek donanıma erişmesi hedefleniyor.

hedefler, uygulama ve beklentiler:

Eğitimin öncelikli hedefi, öğretmenlerin yapay zeka araçlarını pedagojik amaçlarla nasıl entegre edeceklerini öğrenmeleri ve öğrencilere yönelik yeni öğrenme tasarımları geliştirebilmeleri olarak belirleniyor. Mentörlük bileşeni, katılımcılara eğitim sonrası da teknik destek sunmayı ve saha uygulamalarının izlenmesini amaçlıyor. Uygulamalı atölyeler sayesinde öğretmenlerin veri okuryazarlığı ve algoritmik düşünme becerilerinin güçlendirilmesi, sınıf içi deneylerin planlanması ve küçük ölçekli proje üretimi teşvik edilecek.

Programın 20 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Bölgesel kalkınma ajansları ile yerel eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin, öğretmen eğitimi ve eğitim teknolojileri alanında sürdürülebilir uygulamalara zemin hazırlaması bekleniyor.

ADIYAMAN'DA ÖĞRETMENLERİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİ EĞİTİM SÜREÇLERİNDE DAHA ETKİN KULLANABİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN YAPAY ZEKA TEKNİK DESTEK VE MENTÖRLÜK EĞİTİMİ BAŞLADI.