Vali Sözer öğretmenleri makamında kabul etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti. Kabulde öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Sözer, mesleğin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekti.

görüşmede öne çıkan vurgular:

Vali Sözer, çocukların ve gençlerin yetişmesinde öğretmenlerin üstlendiği büyük sorumluluğu işaret etti. Öğretmenlik mesleğinin önemi ve öğretmenlerin fedakârlıkla yürüttüğü çalışmaların değeri toplantıda sıkça vurgulandı.

kutlama ve teşekkür:

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Vali Sözer, tüm öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Kabul sırasında öğretmenlerle yapılan sohbet, mesleğin toplum için taşıdığı değere dair ortak bir değerlendirme niteliğindeydi.

VALİ SÖZER ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ