Ziyaret ve eğitimcilerle buluşma:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Ölmeztoprak, eğitimcilerin meslek hayatlarında ortaya koydukları emek ve özveri için teşekkür etti. Ziyarette öğretmenlerle yapılan görüşmede, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını; çocukların karakterinin şekillenmesi, yeteneklerin keşfi ve hayata hazırlanmasında oynadığı merkezi rol vurgulandı.

Deprem sonrası eğitimde öğretmenlerin emeği:

Milletvekili Ölmeztoprak, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'da eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesinde öğretmenlerin gösterdiği gayrete dikkat çekti. Eğitimcilerin bu dönemdeki katkılarının, kentin yeniden ayağa kalkma mücadelesinin önemli bir bileşeni olduğunu belirtti. Ölmeztoprak, görev başındaki öğretmenlerin yanı sıra emekli öğretmenlerin de eğitim hayatına sundukları hizmetlerin unutulmayacağını ifade etti.

Anma ve gelecek temennisi:

24 Kasım mesajında Ölmeztoprak, öğretmenleri "medeniyet yürüyüşümüzün gönül mimarları" olarak nitelendirerek ilimle irfanı, bilgiyle hikmeti, akılla vicdanı buluşturan eğitimcilerin çocukların zihninde bilginin, gönlünde merhametin ve şahsiyetinde ahlakın izlerini bıraktığını söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir maarif anlayışıyla şekilleneceğini belirten Ölmeztoprak, "Bir milletin yarınları, bugünün sınıflarında yeşeren umutlarla şekillenir" sözlerini paylaştı. Ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenleri rahmetle andı ve görevdeki ile emekliye ayrılmış öğretmenlerin gününü kutladı.

Milletvekili, konuşmasının sonunda öğretmenlerin gayretlerinin bereketlenmesi ve yetiştirdikleri nesillerin milletin ve insanlığın hayrına vesile olması temennisinde bulundu.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MEHMET EMİN BİTLİS İLKOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.