Birecik’te 24 Kasım törenleri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Gün, ilçede eğitim camiasının ve kamu temsilcilerinin bir araya geldiği anlara sahne oldu.

Törenin akışı:

Program, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Ardından tören kortejiyle Enver Nebihe Karaata Kültür Merkezi’ne geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Program boyunca öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okundu, bir sinevizyon gösterimi sunuldu. Ayrıca düzenlenen halk gösterilerinden zeybek gösterisi ve bir mini konser programın renkli bölümlerini oluşturdu. Aday öğretmenlerin yemin töreni de aynı salonda gerçekleştirildi.

Başkanın ve protokolün değerlendirmeleri:

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, etkinlik sırasında öğretmenlerle bir araya gelerek 24 Kasım’ın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve görev başındaki ile emekli tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Programa Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Cumhuriyet Başsavcıvekili Harun Özçiçek, kurum amirleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Etkinlikler sonunda, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Şehit aileleri ve gazilerin de yer aldığı program, katılım ve birliktelik vurgusuyla son buldu.

BİRECİK’TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI