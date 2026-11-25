Çal Belediye Başkanı öğretmenlerle akşam yemeğinde buluştu

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri Yeşil Çal Aile Restoranı Balıkhanesi'nde düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı. Etkinlik, öğretmenlerin bir araya gelerek günün anlam ve önemini paylaştığı samimi bir ortamda gerçekleşti.

Programın atmosferi ve buluşmanın amacı:

Belediye tarafından düzenlenen programda Başkan Hakan, öğretmenlerle sohbet ederek mesleğin taşıdığı sorumluluk ve fedakârlıklara dikkat çekti. Katılımcılar, mesleki deneyimlerini paylaşırken günün anlamına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Organizasyon, yerel yönetimin eğitim camiasına yönelik takdirini gösterme amacı taşıdı.

Başkan Hakan'ın mesajı:

Programla ilgili açıklamasında Ahmet Hakan şunları ifade etti: 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Yeşil Çal Aile Restoranı Balıkhanemizde ilçemizde görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin katılımıyla akşam yemeği programı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, emekleri ve fedakârlıklarıyla geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

Etkinlik, yerel yönetim ve eğitim camiası arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen, nezih ve samimi bir ortamda tamamlandı. Başkan Hakan'ın katılımcılara yönelik teşekkürleri ve vurguladığı fedakârlık teması, toplantının öne çıkan unsurları olarak kayda geçti.

ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.