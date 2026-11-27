Kayseri'de okulda boğulma tehlikesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde öğle yemeğinin ardından sınıfa giden bir öğrencinin boğazına yemek kaçtı. Öğrenci kısa süreli duraksama ve nefes almakta güçlük çekme belirtileri gösterdi.

Olayın gelişimi:

Durumu fark eden özel eğitim öğretmeni Elif Burcu Korkmaz ile Beden Eğitimi öğretmeni Ercan Erbaş, öğrencinin durumunu değerlendirdikten sonra vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Uygulama kısa süre içinde sonuç verdi ve öğrenci rahat bir nefes aldı.

Görüntü ve müdahalenin önemi:

O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler müdahalenin hızlı ve etkili olduğunu gösteriyor. Olay, eğitim kurumlarında temel ilk yardım bilgisi ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR OKULDA BOĞAZINA YEMEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ HEİMLİCH MANEVRASI YAPARAK KURTARDI.