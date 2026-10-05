Öğretmenlerin ilk yardım becerileri uygulamalı eğitimle tazelendi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından, ilk yardımcı belgesinin üç yıllık geçerlilik süresini tamamlayan öğretmen ve personele yönelik yenileme eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, katılımcıların acil durumlarda hızlı, güvenli ve doğru müdahale edebilmeleri için teorik bilgilerle birlikte uygulamalı çalışmaları da içerdi.

Uygulamalı taşıma teknikleri:

Eğitim kapsamında özellikle hasta ve yaralı taşıma tekniklerine ağırlık verildi. Katılımcılara, farklı hasta/yaralı durumlarına uygun taşıma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi ve uygulamalarla pekiştirildi. Bu çalışmalar, kişilerin durumuna göre doğru taşıma şeklinin seçilmesi ve uygulanması üzerine odaklandı.

Beceri güncelleme ve hedefler:

Programın amacı, öğretmen ve personelin doğru müdahale, güvenli taşıma ve hızlı hareket etme konularındaki yetkinliklerini artırmaktır. Yenileme eğitimleriyle hem uygulama pratiği sağlandı hem de katılımcıların bilgi ve becerileri güncellendi. Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitim camiasında ilk yardım farkındalığını güçlendirmek ve ihtiyaç anında hayat kurtarabilecek müdahale becerilerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu tür eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

BALIKESİR'DE ÖĞRETMELERE HAYAT KURTARAN UYGULAMALI EĞİTİM