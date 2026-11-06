Öğretmenlerin kaybı eğitimde güvenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı

İhsaniye saldırısı eğitim camiasında derin üzüntü yarattı:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği haberleri, eğitim çevrelerinde geniş üzüntüye yol açtı. Saldırıda yaşamını yitiren öğretmenler arasında adı geçen Hilal Mete ve fen bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir için kamuoyunda taziye ve anma mesajları yayıldı.

Ayşe Sena Demir’in cenazesinin bugün öğlen vakti Muratpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Bu kayıplar, okul boyunca görev yapan eğitimciler ile onların öğrencileri ve aileleri üzerinde derin etkiler bırakıyor.

sendika başkanından dayanışma çağrısı:

Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, saldırının toplumun tamamını derinden yaraladığını belirterek eğitim camiasına ve topluma birlik çağrısında bulundu. Miran, yaşanan acıya ilişkin yaptığı açıklamada benzer olayların tekrarlanmaması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Miran, eğitim kurumlarının güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını ifade etti ve eğitimcilere yönelik saldırıların sadece öğretmenleri değil öğrencileri, aileleri ve tüm toplumu etkilediğine dikkat çekti.

güvenlik ve toplumsal sorumluluk vurgusu:

Yetkililerin, eğitim çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarına kavuşması için adımlar atmasının önemine işaret eden Miran, toplumsal huzurun korunması için şiddetle kararlı bir mücadele gerektiğini söyledi. Miran, sessiz kalınmaması gerektiğini; dayanışmanın, korunma önlemlerinin ve ortak tavrın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasını taziyelerini ileterek tamamlayan Miran, Afyonkarahisar’da hayatını kaybeden öğretmenlere ve tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve şiddetin normalleştirilemeyeceğini vurguladı. Son söz olarak Miran, Eğitim camiamızın ve hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerinin başı sağ olsun dedi.

MEMUR-SEN ANTALYA İL TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM-BİR-SEN ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN