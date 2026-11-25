forumun açılışı ve program akışı:

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Anadolu Eğitim Forumu 2026, "Öğretmenliğin Geleceği: Değişen Dünya, Dönüşen Eğitim" temasıyla gerçekleştirildi. Programa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, akademisyenler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Prof. Fahrettin Eren Yahşi’nin yönlendirdiği 11. sınıf öğrencisi Olcay Kara’nın piyano konseriyle başladı. Konserin ardından Olcay Kara’ya teşekkür belgeleri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından takdim edildi.

öğretmenlik, insan ilişkisi ve teknoloji uyarısı:

Forumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğretmenlik mesleğinin insan hayatındaki etkisine dikkat çekti. Öğrenmenin yalnızca kitap okumakla sınırlı olmadığı, insanı, doğayı ve hayatı anlamanın da öğrenme sürecinin parçası olduğu vurgulandı. Kendi eğitim hayatından örnekler paylaşan Rektör Adıgüzel, hayatına yön veren öğretmenlerin önce kendilerini sevdirdiklerini ve öğretmen-öğrenci ilişkisinde kurulan bağın önemini aktardı.

Teknolojinin eğitimde sunduğu avantajlara rağmen risklere işaret eden Adıgüzel, yapay zekânın bilgiye hızlı erişim sağladığını ancak etik ve vicdani değerlendirmelerin insan sorumluluğunda kaldığını belirtti ve "Bir şeyin ne kadar etik, ahlaki, insani, vicdani olduğunun cevabını makine veremez. Çünkü makinenin vicdanı olmaz." sözleriyle insan unsurunun önemini vurguladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesinin öğrenci memnuniyetindeki başarısında akademisyenlerle kurulan insani ilişkilerin etkisi ve öğrencilerin üniversiteye aidiyet hissetmelerinin kurumsal bağlılığı güçlendirdiği ifade edildi.

fakültenin geçmişi ve gelecek hedefleri:

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ise konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülke genelinde görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı ve forumun amacının mesleğin geleceğini birlikte tartışmak olduğunu belirtti. Diken, yapay zekâ, dijital teknolojiler, iklim krizi, göç, kültürel çeşitlilik ve nöroçeşitlilik gibi gelişmelerin eğitim sistemlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti ve bu dönüşümün merkezinde öğretmenin bulunduğunu vurguladı: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenin insan yaşamına dokunan, ilham veren ve dönüştüren rolü her zaman ve daimî bir şekilde var olacaktır."

Fakültenin eğitim-öğretim tarihine değinen Diken, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 1982 yılından beri öğretmen yetiştirme geleneğine katkı sunduğunu, fakültenin 7 bölüm, 18 anabilim dalı, 12 lisans programı ve yaklaşık 3 bin 500 lisans öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Ayrıca fakültenin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırma hedefi doğrultusunda hazırlanan 2027-2037 Fakülte Stratejik Planı’nın dört temel amacı şöyle özetlendi: eğitim öğretimin niteliğini geliştirmek, araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmek, toplumsal katkıyı artırmak ve sürdürülebilir, katılımcı bir kurumsal yönetim anlayışını geliştirmek. Diken, hedeflerinin yalnızca bugünün öğretmenlerini yetiştirmek değil, geleceğin eğitimini tasarlayan bir fakülte olmak olduğunu belirtti.

oturumlar ve tartışılan başlıklar:

Açılış konuşmalarının ardından forum, eğitimdeki güncel gelişmeler ve öğretmenlik mesleğinin geleceğine ilişkin oturumlarla devam etti. İlk oturumda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Elmas, "Eğitimde Yapay Zekâ ve Dijital Pedagoji" başlıklı konuşmasında yapay zekâ ve dijital teknolojilerin eğitim süreçlerindeki yerini değerlendirdi; teknolojik gelişmelerin öğretim yöntemleri ve öğretmenin rolüne etkileri tartışıldı.

Diğer oturumlarda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Türe "İklim, Sürdürülebilirlik ve Eğitim", Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar "Göç, Kültürel Çeşitlilik ve Eğitim" ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halis Sakız "Kapsayıcı Eğitim, Nöroçeşitlilik ve Evrensel Öğrenme Tasarımı" konularını ele aldı.

Programın son oturumunda The University of Gothenburg öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yıldırım çevrim içi olarak "Öğretmenlik Mesleğinin Bilimsel Temeli: Öğretmen Eğitimi ve Öğretim Süreçlerine Yansımalar" başlıklı sunum yaptı. Forum genelinde yapay zekâdan iklim ve sürdürülebilirliğe, göç ve kültürel çeşitliliğe, kapsayıcı eğitime kadar öğretmenliğin geleceğini şekillendiren çok boyutlu konular bir arada ele alındı.

Anadolu Eğitim Forumu 2026, akademisyenler ile öğretmen adaylarının katıldığı oturumlarda geleceğe dönük yaklaşımların ve güncel gelişmelerin değerlendirildiği oturumların ardından sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ANADOLU EĞİTİM FORUMU 2026, "ÖĞRETMENLİĞİN GELECEĞİ: DEĞİŞEN DÜNYA, DÖNÜŞEN EĞİTİM" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.