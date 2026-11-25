konferans ve açılış:

Kdz. Ereğli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Öğretmen Olmak: Bir Ömre Dokunmak" başlıklı konferans, Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk konuşmacı olarak katıldı; törene İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül, fakülte dekanları, MYO Müdürü Semih Çakır, akademisyenler, şube müdürleri, hayırseverler, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, üniversite öğrencileri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül, katılımcılara teşekkür ederek öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, bir ömre dokunan, karakter inşa eden ve geleceği şekillendiren kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Akgül, öğretmenlerin sabır, fedakârlık ve özveriyle yürüttükleri çalışmaların eğitim sisteminin en güçlü temeli olduğunu belirtti ve Ereğli'de görev yapan öğretmenlerin bu bilinçle çalıştığını ifade etti.

ziya selçuk'un değerlendirmeleri:

Konferansta söz alan Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitimin geleceğine ilişkin öngörüleri ve değişen eğitim anlayışına dair değerlendirmelerini paylaştı. Selçuk, öğretmenliğin taşıdığı anlam ve sorumluluğu öne çıkararak, öğrencilerin gelişiminde öğretmenin rolünün belirleyici olduğunu kaydetti. Katılımcılar, Selçuk'un bilgi birikimi ve deneyimlerine dayanan tespitlerini dikkatle takip etti.

Selçuk'un konuşması, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin önemine; mesleki motivasyon, sürekli gelişim ve toplumla kurulan bağların güçlendirilmesine odaklandı. Konuşma boyunca eğitimin niteliği ile öğretmenin niteliği arasındaki ilişkinin altı çizildi ve Öğretmenler Günü'nün öğretmene duyulan vefa ile minneti ifade etmek için önemli bir vesile olduğu vurgulandı.

öğrenci katkıları ve takdimler:

Programda öğrencilerin katkıları etkinliğe renk kattı. Ereğli İlkokulu öğrencileri Prof. Dr. Ziya Selçuk'u çiçeklerle karşıladı; Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlere çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri enstrümanlarıyla dinleti sundu, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Piri Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları ikramlarla misafirleri ağırladı.

Program sonunda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi tarafından hazırlanmış madenci temalı tablo, İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül tarafından Prof. Dr. Ziya Selçuk'a takdim edildi. Selçuk, tabloyu imzalayarak öğretmen adayı bir üniversite öğrencisine hediye etti; bu an, programın sembolik değerini pekiştirdi.

Etkinliğin kapanışında Harun Akgül, katkı sunan okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Konferansın, öğretmenliğin meslek olmanın ötesinde bir yaşamı etkileyen, geleceğe iz bırakan bir görev olduğuna dair mesajı tekrar gündeme taşıdığı ifade edildi.

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, ESKİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK’UN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI "ÖĞRETMEN OLMAK: BİR ÖMRE DOKUNMAK" KONULU KONFERANS, ERDEMİR KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.