kutlama programı:

Sivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde Vali Şimşek ve beraberindeki protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

sergi ve canlandırmalar:

Protokol üyeleri, Öğretmenler Günü temalı 20 eser ile serbest konulu 10 çalışmanın yer aldığı sergiyi gezdi. Kutlama programında ayrıca "Tarihe Yön Veren Öğretmenler" başlığı altında Akşemseddin, Refet Angın, Hasan Âli Yücel, Nurettin Topçu ve Mahir İz’in canlandırmaları sahnelendi ve izleyicilerle buluştu.

vali şimşek'in mesajı:

Vali Yılmaz Şimşek konuşmasında milletin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle nesiller yetiştiren, fedakârlıklarıyla insan hayatında derin izler bırakan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şimşek, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil; insan yetiştirme sorumluluğunu üstlenmek, bir çocuğun hayallerine ortak olmak ve onun geleceğine yön vermek olduğunu vurguladı. Bir öğretmenin öğrencisine yalnızca okumayı ve yazmayı öğretmediğini, aynı zamanda doğruyu yanlıştan ayırmayı, zorluklar karşısında yılmamayı, insanlara saygı duymayı ve vatanını, milletini sevmeyi de kazandırdığını ifade etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

VALİ ŞİMŞEK VE BERABERİNDEKİ PROTOKOL ÜYELERİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN RESİM SERGİSİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.