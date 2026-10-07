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Öğretmenlik kimliğinin simgesi giyildi: Düzce'de adaylar önlüklerine kavuştu

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen törenle son sınıf öğretmen adayları, aileleri ve akademisyenlerin katılımıyla mesleki aidiyet simgesi önlüklerini giydi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğretmenlik kimliğinin simgesi giyildi: Düzce'de adaylar önlüklerine kavuştu

Tören düzeni ve katılım

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Öğretmen Adayları Önlük Giyme Töreni" geniş katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, akademisyenler, öğretmen adayı öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mesleki aidiyet ve sorumluluk:

Eğitim Fakültesi Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Taner Atmaca konuşmasında, Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı ve fakültenin kurulduğu günden bu yana çok sayıda öğretmeni mezun ettiğini hatırlattı. Atmaca, öğretmenliğin yalnızca sınıfta ders anlatmak ve bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını; öğretmenlerin geleceğin inşasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Onur Er ise öğretmen adaylarının uygulama sürecinde sadece kendilerini değil, Düzce Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi'ni de temsil ettiklerine dikkat çekti. Er, önlük uygulamasının mesleki aidiyet, temsil ve sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi açısından anlam taşıdığını vurguladı.

Törenin öne çıkan anları:

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğretmenliğin toplumların gelişiminde ve geleceğin şekillendirilmesinde kritik bir rolü olduğunu belirtti. Bilim ve teknolojideki hızlı değişimlere bağlı olarak eğitim anlayışlarının da sürekli değiştiğine işaret eden Sözbir, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurarak kendilerini sürekli geliştirmelerinin önemine değindi. Önlüğün öğretmenlik mesleğinin şerefini, onurunu ve sorumluluğunu temsil ettiğini söyleyerek adaylara başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından törenin en anlamlı bölümü olan önlük giyme uygulamasına geçildi. Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, İngilizce, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Sınıf, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Türkçe Öğretmenliği programlarında öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının önlükleri, akademisyenler tarafından giydirildi. Öğrenciler mesleki kimliklerinin simgesi olan önlüklerini ilk kez giyerek öğretmenlik yolunda anlamlı bir adım attı.

Tören, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi; öğrenciler, akademisyenler ve aileler bu özel anı belgeleyerek programı tamamladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖNLÜK GİYME TÖRENİ&quot;...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖNLÜK GİYME TÖRENİ" CUMHURİYET KONFERANS SALONU’NDA GENİŞ BİR KATILIM VE COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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