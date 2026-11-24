Programın açılışı ve temel mesajlar:

Erzincan İl Müftülüğü Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören boyunca öğretmenlik mesleğinin toplum ve medeniyet inşasındaki rolü sıkça vurgulandı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını, aynı zamanda insan yetiştirme ve medeniyet inşası sanatı olduğunu belirtti. Kartal, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile görevleri başında şehit düşen ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle andı ve emekli öğretmenlere sağlıklı bir yaşam, görevdeki öğretmenlere başarı diledi.

Vali Aydoğdu: Mesleğin heyecanını canlı tutun:

Vali Hamza Aydoğdu, kendisinin de öğretmenlikten geldiğini söyleyerek mesleğin getirdiği sorumluluk ve heyecanı yakından bildiğini aktardı. Aydoğdu, Erzincan’ın merkezinden en uzak köyüne kadar görev yapan öğretmenlerin fedakârlığını öne çıkararak, öğretmenlerden mesleklerinin ilk günündeki heyecanı korumalarını ve öğrencilerin merak duygusunu canlı tutmalarını istedi.

Aydoğdu, öğrencilere rehberlik etme görevini; onların düşünerek, araştırarak kendi yollarını bulmalarına katkı sağlama olarak tanımladı ve bu bakışın öğretmenlik mesleğinin sürekliliğini beslediğini vurguladı.

Ödüller, konuşmalar ve yemin töreni:

Programda yıl içinde emekliye ayrılan 8 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi. Tören kapsamında Erzincan Fen Lisesi tarafından hazırlanan "Öğretmenlik" adlı video gösterimi sunuldu; ardından bir türküs dinletisi gerçekleştirildi.

Aday öğretmen Kübra Sezgin görevlerine başlayacak öğretmenler adına konuşma yaparken, emekli eğitimciler adına söz alan Cafer Yılmaz da mesleğe ve meslektaşlarına dair duygularını paylaştı. Etkinlik, adaylığı kaldırılan 20 öğretmenin yemin töreniyle devam ederek bu öğretmenlerin resmen göreve başlamasıyla son buldu.

Katılımcılar ve törende öne çıkan isimler:

Törene Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, hem emekli öğretmenlere vefa hem de genç öğretmenlerin göreve başlaması vesilesiyle mesleğin sürekliliğine dikkat çeken bir tören olarak kayda geçti.

ERZİNCAN'DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA EMEKLİ ÖĞRETMENLERE HİZMET ŞEREF BELGESİ VERİLDİ, ADAYLIĞI KALDIRILAN 20 ÖĞRETMEN YEMİN EDEREK GÖREVLERİNE BAŞLADI. ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULMASI VE İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASIYLA BAŞLADI