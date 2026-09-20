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Oğul çağrı yaptı: babamın astım formülünü bilimle sınayalım

Hasan Alp, babası Derman Ali Baba'nın astım ve alerjik astıma yönelik bitkisel formülünün üniversitelerde bilimsel yöntemlerle incelenmesini istedi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oğul çağrı yaptı: babamın astım formülünü bilimle sınayalım

hasan alp'in çağrısı:

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 40 yıl boyunca şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yapan aktar Derman Ali Baba'nın oğlu, sanatçı Hasan Alp, babasından kalan formülün astım ve alerjik astıma yönelik iddialarının bilimsel olarak sınanmasını talep etti.

Alp, babasının yıllarca süren deneyimleri sonucu çeşitli formüller geliştirdiğini, bu formülün özellikle astım ve alerjik astım rahatsızlığı bulunan kişilerce kullanıldığını ve kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

formülün yapısı ve hazırlanışı:

Alp, babasının geliştirdiği formülün Safranbolu'nun Yazıköy köyünde geleneksel yöntemlerle, asırlık fıçılarda hazırlanan coğrafi işaretli sirke ile Safranbolu safranı, Taşköprü sarımsağı ve limon kullanılarak hazırlandığını söyledi. Formülün olgunlaşma sürecinin yaklaşık 1,5 yıllık bir dönemi kapsadığını vurguladı.

Hazırlanma biçimi ve kullanılan yerel bileşenler, Alp'a göre formülün karakterini belirliyor; bu nedenle hem bileşenlerin kökeninin hem de üretim sürecinin doğru belgelenmesinin gerektiği dile getiriliyor.

üniversitelere ve bilim insanlarına çağrı:

Alp, formülün etkinliği ve güvenliği hakkında bilimsel bir hüküm verilmeden önce gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi ve doğrudan akademiye seslendi: "Ben bugün çok önemli ve samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkenin hocalarına, bilim insanlarına, rektörlere sesleniyorum. Lütfen yüzyıllardan beri süzülerek gelen bu bilgiyi bilimle buluşturalım".

Sanatçı ayrıca kullanıcıların gönderdiği teşekkür ve yorumların varlığına işaret ederek, "Bize gelen teşekkürler, yorumlar var. O zaman biz bunu niye araştırmayalım? Üniversitelerde gerekli çalışmalar yapılsın, etik kurul süreçleri yürütülsün ve bu bilgi bilimsel olarak ortaya konulsun" ifadelerini kullandı. Son olarak, "Alternatif tıpla yüzyıllardan gelerek, süzülerek gelen bu bilgiyi bilimle buluşturmak istiyorum" diyerek sürecin sistematik ve şeffaf yürütülmesini talep etti.

Alp'in çağrısı, geleneksel tıp bilgisinin modern bilimle karşılaştırılması ve doğrulanmasına yönelik bir talep niteliğinde. Yetkili üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin konuya ilgi göstermesi ve etik onay süreçlerini başlatarak kontrollü çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 YIL BOYUNCA ŞİFALI BİTKİLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPAN...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 YIL BOYUNCA ŞİFALI BİTKİLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPAN MERHUM AKTAR DERMAN ALİ BABA’NIN OĞLU SANATÇI HASAN ALP, BABASININ GELİŞTİRDİĞİ VE ASTIM İLE ALERJİK ASTIMA YÖNELİK KULLANILAN KARIŞIMIN FORMÜLÜN BİLİMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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