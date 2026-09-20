Oğuz Çetin mayıs 2027 hedefiyle adım adım ilerlediklerini söyledi

fenerbahçe galibiyeti sonrası değerlendirme

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor karşısında alınan 8-0’lık galibiyetin ardından basın mensuplarına takımdaki ilerlemeyi ve hedefleri anlattı. Çetin, maçın ve taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek oyuncuların performansını tebrik etti.

maçın anlamı ve takımın gelişimi:

Çetin, bu akşam Fenerbahçe camiasının birlik içinde olduğunda takımın potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti. Başta teknik ekip ve oyuncular olmak üzere herkese teşekkür eden Çetin, bu skorun kulüp tarihindeki önemli sonuçlardan biri olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca sezonu 24 Haziran’da açtıklarını hatırlatarak, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesinin getirdiği yoğun programın zorluklarına değinen Çetin, Süper Lig’de yaşanan puan kayıplarına rağmen takımın oyun adaptasyonu ve gelişiminin her geçen gün yükseldiğini ifade etti. Bu gelişimin, ilerideki Avrupa ve lig maçlarında avantaj sağlayacağını belirtti.

Konuşmasında hedefi net bir şekilde ortaya koyan Çetin, "Temel amacımız mayıs 2027’de şampiyonluğumuzu ilan etmek" dedi ve bu hedef doğrultusunda oynanan her maçın takıma güç katacağını ekledi. Ayrıca Başkan Aziz Yıldırım’ın liderliği ve verdiği desteğin camianın ilerlemesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

eleştiriler, hakem kararları ve sakatlıklar:

Teknik direktör İsmail Kartal'ın eleştirilmesine ilişkin sorulara da yanıt veren Çetin, Fenerbahçe’nin ilk 5 haftada puan kaybı yapma lüksünün olmadığını söyledi ve "Fenerbahçe camiası başarılı olmak zorundadır" ifadesini kullandı. Kaybedilen puanların sürecin getirdiği eksiklere bağlanabileceğini, temel amaçtan sapmadan mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Hakem kararlarına dair soruya Çetin, oynanan maçlarda alınan kararların oyunu ve skoru doğrudan etkilediğini, bazı müsabakalarda mağduriyet yaşandığını fakat kulübün öz eleştirisini yaparak yoluna devam ettiğini söyledi. "Türk futbolunun kanayan yarası" tanımlamasını kullanarak, benzer hataların gelecekte kimseye yapılmamasını umduklarını aktardı.

Mert Müldür’ün sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Çetin, "Mert Müldür, sakatlığı sonrası yapılan muayeneler neticesinde menisküs yırtığı ortaya çıktı" dedi. Sağlık ekibinin yürüttüğü prosedürün sürdüğünü belirten Çetin, süreçle ilgili bilgilendirmenin en kısa zamanda yapılacağını ifade etti.

Çetin, milli maç arası sonrası Rizespor karşılaşmasında kaldıkları yerden devam ederek mayıs 2027 hedefine doğru güçlü adımlarla ilerlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takımın oyun adaptasyonu ve gelişiminin her geçen gün yükseldiğini belirterek, "Temel amacımız mayıs 2027’de şampiyonluğumuzu ilan etmek" dedi.